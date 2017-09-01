‘Lübnan, ABD’yi dinlemedi’

LÜBNAN merkezli Şii Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Lübnan’ın Suriye sınırındaki Arsal bölgesinin ve Suriye’nin Lübnan sınırına yakın Kalamun bölgesinin Lübnan, Hizbullah ve Suriye ordusunun eş zamanlı harekâtıyla DEAŞ’tan temizlenmesi konusunda önceki gün bir konuşma yaptı. Hizbullah’a yakın El Manar haber sitesine göre güvenlik gerekçesiyle sinevizyondan konuşan Nasrallah, sınırın Suriye tarafında 2 bin 920, Lübnan tarafında ise 744 kilometrekarelik bir bölgenin DEAŞ’tan kurtarıldığını açıkladı. Gelişmeyi “İkinci Zafer” olarak niteleyen Nasrallah, ABD’nin operasyona Hizbullah’ın katılmasına tepki gösterdiğini ve Lübnan ordusuna yardımı kesme tehdidi yaptığını söyledi. Nasrallah, ABD’nin tehdidine boyun eğmediğini söylediği Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u övdü.

AOUN’U ÖVDÜ

Şii lider, “Bu çarpışmaya girme kararı bağımsız olarak Lübnan devleti tarafından alınmıştır ve bu çok önemli bir noktadır çünkü egemen bir siyasi kararı temsil ediyor. Bu, her zaman cesur, bağımsız ve herhangi bir ülke, elçilik ya da tehdit ile bağı olmayan bir kişi olarak gördüğüm Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından temsil edilen yeni dönemin başarılarından biridir” dedi.

‘ESAD’LA BİZZAT GÖRÜŞTÜM’

Hizbullah lideri Nasrallah, DEAŞ militanları ve ailelerinin Suriye-Lübnan sınırından çıkartılıp Suriye’nin doğusuna, Irak sınırına taşınması için Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la bizzat görüştüğünü ve Esad’ın onayını aldığını da anlattı. Bu arada, ABD jetlerinin, terör örgütü DEAŞ militanları ve ailelerini taşıyan otobüslerin gideceği güzergâhı vurması sonrası DEAŞ konvoyu Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Söz konusu DEAŞ konvoyu, Suriye ordusu ve Lübnan merkezli örgüt Hizbullah ile yapılan anlaşma kapsamında Suriye’nin doğusuna gidiyordu. DEAŞ militanları, Suriye yönetiminden, Lübnan sınırındaki bölgeden çekilmeleri karşılığında ülkenin doğusundaki DEAŞ kontrolünde bulunan Abu Kamal bölgesine güvenli geçiş garantisi almıştı.