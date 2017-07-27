LPG Ã¼retimi mayÄ±sta arttÄ±

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumunun (EPDK) 2017 MayÄ±s AyÄ± LPG PiyasasÄ± Raporu'na gÃ¶re, rafinerici ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince mayÄ±sta yapÄ±lan LPG ithalatÄ± ise geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 0,66 azalarak 276 bin 979 tona geriledi. Bu dÃ¶nemde en Ã§ok ithalat yapÄ±lan Ã¼lkeler sÄ±rasÄ±yla Cezayir, NorveÃ§, ABD, Rusya Kazakistan, Fransa ve Ukrayna oldu. Â Â Â

Rafinerici lisansÄ± sahiplerinin mayÄ±sta toplam LPG Ã¼retimi geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 19,51 artarak 101 bin 485 tona Ã§Ä±ktÄ±. Â Â Â

SÃ¶z konusu ayda LPG ihracatÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12,1 azalarak, 7 bin 49 ton oldu. En Ã§ok ihracat sÄ±rasÄ±yla Tunus, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti, TÃ¼rkiye Serbest BÃ¶lge ve Ä°sviÃ§re'ye yapÄ±ldÄ±. Â Â Â

DÃ–KME LPG SATIÅžI YÃœZDE 48 ARTTI Â Â Â

GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼plÃ¼ LPG satÄ±ÅŸÄ± mayÄ±sta yÃ¼zde 0,5, dÃ¶kme LPG satÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 48,6 artarken, otogaz satÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 3,2 azaldÄ±. Â Â Â

DaÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince mayÄ±s ayÄ±nda, 263 bin 160 ton otogaz, 71 bin 501 ton tÃ¼plÃ¼ LPG ve 14 bin 511 ton dÃ¶kme LPG olmak Ã¼zere, toplam 349 bin 173 ton LPG satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Â Â Â

LPG pazarÄ±nda yÃ¼zde 75,37 ile otogaz birinci sÄ±rada yer aldÄ±, bunu yÃ¼zde 20,48 ile tÃ¼plÃ¼ LPG, yÃ¼zde 4,16 ile de dÃ¶kme LPG izledi. Â Â Â

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