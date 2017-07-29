LPG tüketimi iki katına çıktı

Son 10 yılda otogaz tüketimi, artan araç sayısı ile birlikte yüzde yüzü geçen bir artışla 1 buçuk milyon tondan 3.1 milyon tona yükseldi. Bu kapsamda Türkiye otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada, Avrupa’da ise birinci sırada yer aldı. Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise Türkiye dünya lideri konumuna yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, LPG sektöründe lisanslama işlemlerini kolaylaştırma, sektörün önünü açacak yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirttiler. Yapılan bir başka düzenleme ile de numunenin hangi aşamada alınacağı konusu netleştirildi.