LPG tankeri otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, dün gece Kütahya- Eskişehir karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. 44 yaşındaki Niyazi Kıvrak yönetimindeki 63 NZ 176 plakalı otomobil, önünde giden ve sollamak istediği Süleyman Altıntaş yönetimindeki 54 FD 999 plakalı LPG tankerine çarptı.

Otomobil, bölünmüş yol ortasındaki çukura düşerken tanker de bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Niyazi Kıvrak ile aynı araçta bulunan 74 yaşındaki Emine Kıvrak, 18 yaşındaki Fatma Gül Kıvrak ve 3 yaşındaki Yiğit Kıvrak yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı yara almadan atlatan tanker şoförü Süleyman Altıntaş ifadesi alınmak için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.