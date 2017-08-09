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LPG piyasasında yeni düzenleme

AA
09 Ağustos 2017 - 09:49Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:49

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), yurtiçi rafinerilerde üretilen sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) numune analizlerinin, yurtiçi veya yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması kararlaştırıldı.

EPDK'nın, "LPG Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak bayilere doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçlarıyla gerçekleştirilecek LPG teslimatı, 15 santigrat derece sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacimle hesaplanan ağırlık değeri üzerinden yapılacak.

Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında teslimat da 15 santigrat derece sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üzerinden gerçekleştirilecek.

LPG numune alma işlemi ve analizlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, EPDK tarafından belirlenen esaslara uygun analiz yapılarak rapor düzenlenecek ve bu raporlar EPDK'ya ve ilgili ithalatçıya ibraz edilecek.

Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi ise yurtiçi veya yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılacak.

Etiketler: LPG , EPDK , sıvılaştırılmış petrol gazı
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