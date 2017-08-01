LPG ithalatı azaldı

Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2017 yılı mayıs ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,51 artarak 101 bin 485,969 ton oldu.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2017 yılı mayıs ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,66 azalarak 276 bin 979,110 ton olurken, en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında Cezayir, Norveç, ABD, Rusya, Kazakistan, Fransa ve Ukrayna yer aldı.

MAYISTA EN FAZLA İHRACAT TUNUS'A

Mayısta yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 azalarak 7 bin 049,166 ton olarak gerçekleşirken, en çok ihracat yapılan ülkeler ise Tunus, K.K.T.C Türkiye Serbest Bölge, İsviçre, Mısır ve Santa Kitts ve Nevis oldu.

OTOGAZ SATIŞLARI AZALDI

Yurtiçi Satışlar Dağıtıcı lisansı sahiplerince Mayıs 2017'de 71 bin 501,347 ton tüplü, 14 bin 511,366 ton dökme ve 263 bin 160,832 ton otogaz olmak üzere toplam 349 bin 173,545 ton LPG satışı yapılmıştır.

Bu yılın mayıs ayının satış rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 0,56, dökme LPG satışı yüzde 48,69 artarken otogaz satışı yüzde 3,29 azaldı. Toplam LPG satışında ise yüzde 1,08 azalma kaydedildi.

Belirtilen ayda tüplü LPG yüzde 20,48, dökme LPG yüzde 4,16 ve otogaz yüzde 75,37 pazar payına sahip olurken, dağıtıcı lisans sahiplerince 5 bin 441,423 ton Standardize LPG satışı yapıldığı belirtildi.