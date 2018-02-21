LPG ithalatı aralıkta yüzde 17,7 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artışla 281 bin 160 tona yükseldi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Aralık Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Rusya, İngiltere ile St Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl aralık ayında 2016 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 17,7 artarak 281 bin 160 tona çıktı. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 21,3 azalışla 67 bin 993 tona geriledi.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 24 bin 843 tona indi. En çok ihracat sırasıyla İsviçre, Mısır, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tunus, Romanya, Danimarka ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

OTOGAZ SATIŞI ARTTI

Geçen yıl aralıkta tüplü LPG satışı yüzde 3,7, dökme LPG satışı yüzde 35,6 azalırken, otogaz satışları ise yüzde 3,8 arttı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl aralıkta 64 bin 30 ton tüplü LPG, 10 bin 53 ton dökme LPG ve 239 bin 300 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 76,4 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 20,5 ile tüplü, yüzde 3,2 ile de dökme LPG izledi.



