LPG ithalatı ağustosta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Ağustos LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Nijerya, Kazakistan, ABD, Rusya ve Ukrayna oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,82 artarak, 328 bin 380 tona, LPG üretimi ise yüzde 7,04 artışla 84 bin 839 tona ulaştı.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,45 artarak 12 bin 381 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, Tunus, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı ağustosta yüzde 0,71 artarken, dökme LPG satışı ise yüzde 15,78 azaldı. Otogaz satışı ise yüzde 5,97 arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam LPG satışında yüzde 4,33 artış oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustos ayında 73 bin 478 ton tüplü LPG, 9 bin 573 ton dökme LPG ve 318 bin 848 ton otogaz olmak üzere, toplam 401 bin 900 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 79,34 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,28 ile tüplü, yüzde 2,38 ile de dökme LPG izledi.