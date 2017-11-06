‘Love Hotel’ konseptine turist yağıyor

‘Love Hotel’ konseptinde dünyada özellikle son yıllarda öne çıkan ‘sonsuzluk havuzu (infinity pool)’ mimarisi öne çıkıyor. Dağ ve deniz manzarasına karşı havuz keyfi yapan çiftler dilerlerse gece yarısı da bu keyfi sürdürebiliyor.

Özel odaların balkonlarında jakuziler yer alıyor. Çiftler aşk hayatlarını keyifli hale getiren “Love Hotel” anlayışında stresten uzak bir tatil hedefleniyor. Bazı odaların ise özel havuzları da bulunuyor. Havuza girip manzaranın ve güneşin keyfini çıkaran çiftler, kendi alanlarında dilediğince özgür bir tatil yaşıyor.

Özellikle yeni evliler, sevgililer ya da ileri yaşta olmalarına rağmen hayatın tadını çıkarmak isteyenler “Love Hotel” kavramına rağbet ediyor. Bu anlayışın içinde herşey dahil sistemi kişiye özel olarak ele alınıyor.

Fethiye Ölüdeniz bölgesinde “Love Hotel” akımının öncülüğünü yapan otellerden olan Sertil Deluxe Otel, turizmde yaşanan sıkıntılı döneme rağmen iki yıldır tam kapasite ile hizmet veriyor.

Sertil Deluxe Otel Genel Koordinatörü Zeyad Özmen, “Aşk ve balayı oteli kavramı ile ortaya koyduğumuz “Love Hotel” konseptinde jakuzi balkonlu odalar ve özel havuzlu odalar büyük rağbet görüyor. Gelen çiftler Ölüdeniz manzarasını ve rüzgar sörfü yapanların oluşturduğu keyifli anları balkondaki jakuzisinden izleyebiliyor. Kendi havuzuna odasından direkt giriyor ve balkonunda da keyifle güneşleniyor. Ayrıca kişiye özel yemek mönüleriyle de misafirlere konforlu bir tatil yaşatılıyor”

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR KONAKLAYAMIYOR

15 yaşın altındaki çocukların konaklayamadığı ‘Love Hotel’ sisteminde otelin fiziki yapısı çiftlere konforlu tatil imkanı sunuyor. Zeyad Özmen, 15 yaşın altında çocukların misafirlik için kabul edilmediğini vurgulayarak “Misafirlerimiz daha sakin bir ortamda konaklıyorlar. Havuzda ve diğer alanlarda tatillerini keyifle yaşıyorlar.” dedi. Sertil Deluxe Otel Genel Koordinatörü Zeyad Özmen, “Artık yeni turizm anlayışında, otelin duyguya hitap edip etmediği öne çıkıyor. Duygulara hitap etmeyen oteller eşler ve sevgililer tarafından tercih edilmiyor.

Turizm anlayışında ‘aşk ve sevgi’ kavramını öne alan oteller tam kapasite ile çalışıyor. İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerden genç çiftler ve yeni evlileri yoğun olarak ağırlıyoruz. Yerli turist olarak da özellikle balayı çiftleri ve sessizlik içinde keyifli bir tatil yaşamak isteyen aileler de misafirlerimiz arasında önemli bir yere sahip” dedi.

YERLİ VE AVRUPALI TURİSTLERİN TERCİHİ





Yerli ve yabancı turistin beton binalar içinde sıkışıp kalmaktan bunaldığını da belirten Zeyad Özmen, endüstriyel turizm sistemini sevmeyen bireysel hobi ve zevklerine önem veren Avrupalı turistin, sosyal ve kültürel faaliyetler için de Ölüdeniz çevresini tercih ettiğini söyledi. Zeyad Özmen “Tarihi Likya Yolu başlangıç noktasındayız. Babadağ’ın yamaç paraşütü sporu dünyaca ünlü. Tarihi bir mekan olan Kayaköy, çevremizdeki doğal flora, dünyaca ünlü Kelebekler vadisi yerli ve Avrupalı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Dalaman Havalimanı’na yakın olmamız da ayrıca ulaşım avantajı sağlıyor.” dedi.