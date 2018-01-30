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    Lösemiyi yendiler sıra üniversitede

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Küçük yaşlarda yakalandıkları lösemiyi atlatan gençler, tedavi sürecinde destek aldıkları LÖSEV sayesinde bu kez öğrenim görmek istedikleri üniversitelerin kapılarını aralamaya çalışıyor.

    Küçük yaşlarda yakalandıkları lösemiyle giriştikleri mücadeleyi kazanan gençler, bu süreçte destek aldıkları Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) kış kampında öğrenim görmeyi planladıkları üniversiteleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

    Sömestir tatilinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen LÖSEV'e kayıtlı öğrenciler, Ankara'daki Lösemili Çocuklar Köyü'nde konakladı. LÖSEV'in kış kampı kapsamında Ankara ve Eskişehir'deki üniversiteleri gezen öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek, kazanmak istedikleri bölümler hakkında bilgilendirildi.

    Küçük yaşlarda yakalandıkları lösemiyi yenen ve şimdilerde üniversite hayalleri kuran gençlerin kimi mühendis kimi pilot kimi güzellik uzmanı olmak için çaba gösterecek.

    Öğrencilere Anadolu Üniversitesi gezisi sırasında eşlik eden LÖSEV Sosyal Hizmetler Akdeniz Bölge Sorumlusu Merve Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LÖSEV'e kayıtlı öğrencileri Ankara'daki Lösemili Çocuklar Köyü'nde misafir edip, bu süreçte kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

    Her yıl yaz döneminde gerçekleştirdikleri kampı, bu yıl ilk kez kış mevsiminde yaptıklarını ifade eden Can, "Kış kampında üniversiteye hazırlanan LÖSEV'e kayıtlı gençlere üniversite ziyaretleri yaptırıyoruz. Hem okulları tanısınlar hem de onlara moral olsun istiyoruz. Projeyle seçecekleri bölümler hakkında fikir sahibi olmalarını ve ders çalışma azimlerinin artmasını amaçlıyoruz. Eskişehir'de de Anadolu Üniversitesini (AÜ) gezdiler. Gençlerimizi talepleri doğrultusunda Türkiye'nin en iyi üniversitelerini gezdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

    Etiketler: kampüs , üniversite öğrencisi
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