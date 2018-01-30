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    Lordlar Kamarası Beştepe’de

    ANKARA
    30.01.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Birleşik Krallık Lordlar Kamarası heyetini kabul etti.

    Beştepe’deki buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

    LATİN AMERİKA ERTELENDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Şubat’ta yapacağı Vatikan-İtalya ziyaretinin ardından gitmeyi planladığı Venezuela, Uruguay ve Brezilya ziyareti ertelendi. Beştepe’den yapılan kısa açıklamada, “Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti Vatikan-İtalya ile sınırlı olacaktır” denildi. Erdoğan’ın ziyaretinin Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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