Lordlar Kamarası Beştepe’de

Beştepe’deki buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

LATİN AMERİKA ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Şubat’ta yapacağı Vatikan-İtalya ziyaretinin ardından gitmeyi planladığı Venezuela, Uruguay ve Brezilya ziyareti ertelendi. Beştepe’den yapılan kısa açıklamada, “Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti Vatikan-İtalya ile sınırlı olacaktır” denildi. Erdoğan’ın ziyaretinin Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.