Lonovo'dan kağıt inceliğinde laptop: Yoga 920

Yoga 920, Lenovo Yoga serisinin yeni üyesi. Yoga 920'nin özelliklerine bakıldığında 1.37 kilogram ağırlığında ve 13,95 mm inceliğinde olduğu görülüyor. Cihazın ekranı ise çerçevesiz 13.9 inç'lik bir ekrana sahip ve 4K IPS dokunmatik hizmet sunuyor. 512 GB SSD depolama alanına sahip olan Yoga 920, 8. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip.

4 metre uzaklığa kadar ses komutlarını tanıyabilen Yoga 920'de kullanıcılar, yine ses komutlarıyla internet tarayıcılarında arama yapabilir, e-posta gönderebilir ve istedikleri uygulamayı başlatabilirler. Ayrıca cihaz, bekleme modunda olmasına rağmen e-postaları indirmeye devam edebiliyor ve Skype aramalarını alabiliyor. Son olarak aktif kalem desteğiyle Yoga 920, One Note, Paint 3D, Word, Powerpoint ve Web tarayıcıları üzerinden kullanılabilen mürekkep özelliklerini, kullanıcılara kolayca yönetmelerini de sağlıyor.