Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü

    AA
    16.01.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları ile Balkan köylerindeki kar yağışı, havadan görüntülendi.

    Demirköy ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.  Kar yağışı ile birlikte özellikle ormanlar ve köylerde güzel görüntüler oluştu.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü
    Geçmişte ismi Rumca "güzel kız" anlamına gelen Trulya olan, şimdilerde Bosna Hersek'ten göçenlerin yaşadığı Hamdibeyköy'de, seyirlik manzara meydana geldi.  Kar yağışı nedeniyle yerli turistler de köye gelerek, karın keyfini çıkardı.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründüÖte yandan yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longozlar ormanlarında da güzel görüntüler oluştu.  Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar beyaz örtüyle kaplandı.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü
    İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında kar yağışı ile oluşan güzellikler hayranlık uyandırıyor.  Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan longoz ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü
    Bölgede devam eden kar yağışı ile oluşan manzarayı AA ekibi drone ile görüntüledi.

    "Bu güzellikler anlatılmaz, yaşanır"

    Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, kar yağışı ile özellikle Balkan köyleri ve longoz ormanlarında kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründüTüm yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Deniz, "Longoz ormanlarımız ve Balkan köylerimiz, kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerek, seyre doyumsuz manzarası ile görenleri büyülüyor. Bu güzellikler anlatılmaz, yaşanır. Bu nedenle herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü
    Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise kar yağışı ile longoz ormanları ile köylere yerli turistlerin geldiğini anlattı.
    Özellikle vatandaşların Demirköy'ün eşsiz güzelliklerine tanıklık ettiğini dile getiren Asan, bölgeye gelen turistlerin keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.
    Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü

    Etiketler: longoz ormanı , kayın ağacı , meşe ağacı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri