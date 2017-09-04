Londralı Türkler, bayramı Hyde Park’ta kutladı

LONDRA Başkonsolosluğu tarafından Hyde Park’taki göl kenarında düzenlenen piknikte, konsolosluk çalışanları ile Londra’da yaşayan Türkler bir araya geldi. Başkonsolos Çınar Ergin, buluşmaya ve pikniğe katılan herkesle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Bayram pikniği etkinliğine, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Başkonsolosluk Yrd. Fatih Topçu, Muavin Konsolos Fahri Kalkan ve Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özkan Duman da katıldı.

Saat 13.00’te başlayan ve yüzden fazla kişinin katıldığı piknikte, yiyecek ve meşrubat ikram edildi.

Başkonsolos Çınar Ergin, “Bu pikniğe ilgi gösteren, katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Londra’da yasayan tüm vatandaşlarımızın bayramlarını yürekten kutluyor ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.