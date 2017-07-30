Londralı Türkler 25 bin sterlin bağışlayacak

LONDRA’da Tas, Ev, Hazev restoranları ve Docklands Akademi’yi bünyesinde barındıran Tas Şirketler Grubu’nun düzenlediği geceye, iş dünyası büyük ilgi gösterdi. Geceden 6 bin 600 sterlin gelir elde edildi. Tas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahan, “Kıymetli konuklar bu etkinliğe katılarak toplumsal dayanışmamızın çok güzel bir örneğini sergilediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin düzenlendiği Tas Restaurant’ın yöneticileri Özlem Darcan ve Cem Canpolat, hastaneye verdikleri destek için katılımcılara teşekkür etti. Darcan, “Her gün 600 den fazla çocuk bu hastaneye şifa bulmak için geliyor. Bu sıradışı hastane ve araştırma merkezi, hayır ve yardımlarla yürüyor ve hasta çocuklar en iyisini yapmaya çalışıyor. Grup olarak, bu yıl 25 bin sterlin bağış yapma taahhüdünde bulunduk. Öncelikle restoranlarımızda satılan her şişe sudan 25 pence hastaneye aktarılıyor” dedi.





GECE MÜZİKLE SON BULDU

Konuşmaların ardından Kraliyet Müzik Akademisi Müzikli Çalgılar Bölümünü birincilikle bitiren ve şu anda dünyanın en iyi müzik konservatuvarı olan Yehudi Menuhin’de eğitim alan Ezo Sarıcı (15), besteci-müzisyen babası Sedat Sarıcı ile sahneye çıktı ve bazı eserleri seslendirdi.

Ayrıca ressam Kaya Mar’ın açık artırma usulü satışa sunulan “Afrika’da Su Taşıyan Çocuklar’ adlı tablosunu işadamı Mehmet Kurt, bin 600 sterline satın aldı.