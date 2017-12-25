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    Londralı Türk gazetecilere yeni başkan

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    25.12.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin başkenti Londra’daki Britanya Türk Gazeteciler Birliği’nde (BTGB) görev değişimi yaşandı. BTGB Kurucu Başkanı Kemal Erdemol, görevi CNN Türk Londra Temsilcisi Metin Güneş’e devretti.

    İngiltere’de 10 yıldan beri faaliyet gösteren mesleki dayanışma örgütü BTGB’de görev değişimi gerçekleşti. Londra’daki Camden Town merkezinde yer alan Laz @ Camden Restaurant’ta düzenlenen yemekli yeni yıl buluşmasında BTGB’nin uzun yıllar başkanlığını yapan kurucusu Kemal Erdemol’un Türkiye’ye dönüşü nedeniyle devrettiği görevi CNN Türk Londra Temsilcisi Metin Güneş üstlendi. Yeni yıl hediyelerinin de dağıtıldığı gecede konuşan Güneş Erdemol’a teşekkür ederek kurumun kuruluş ilkelerine uygun olarak çalışmaya devam edeceğini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki meslektaşlarıyla dayanışmaya önem vereceğini belirtti. Güneş, gazeteciliğin ‘zor’ bir dönemden geçtiğini kaydederek kurumlarına çok iş düştüğünü de vurguladı.

    Londralı Türk gazetecilere yeni başkan

    DAHA DA İLERİYE GİDECEKTİR
    Kurucu Başkan Erdemol da, yeni başkan Güneş’e başarılar dileyerek derneğin daha ileriyi gideceğine inandığını belirtti. BTGB üyesi gazeteci ve dostlarının katıldığı gecede DHA Londra Temsilcisi Celal Sönmez, Star Kıbrıs Temsilcisi Mihrişah Safa, Milliyet Temsilcisi Nevsal Elevli, Hürriyet gazetesinden Halil Yetkinlioğlu, Flaşh Haber internet gazetesi sahibi Mehmet Taisi Güzel, Belediye Meclis Üyesi Ayfer Orhan, Milet Yayınevi sahibi Sedat Durhan, Mimar Müjgan Bayramoğlu, iş kadınları Itır Sökmen, Suzi İskender, Sevim Demir, ekonomist Nazif Akpınar, iş adamları İsmet Yıldırım, Ali Demir ile serbest gazeteci Çiğdem Seçen de yer aldı.

    Londralı Türk gazetecilere yeni başkan

    YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
    Başkan: Metin Güneş
    Onursal Başkan: Kemal Erdemol
    Onur Kurulu Üyesi: Faruk Zabcı, Birol Yiğitcan
    Başkan Yardımcıları: Mihrişah Safa, Nevsal Elevli
    Genel Sekreter: Halil Yetkinlioğlu
    Faruk Eskioğlu, Aynur Gökyıldız

    Londralı Türk gazetecilere yeni başkan

     

    Etiketler: Britanya Türk Gazeteciler Birliği
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