Londralı Türk gazetecilere yeni başkan

İngiltere’de 10 yıldan beri faaliyet gösteren mesleki dayanışma örgütü BTGB’de görev değişimi gerçekleşti. Londra’daki Camden Town merkezinde yer alan Laz @ Camden Restaurant’ta düzenlenen yemekli yeni yıl buluşmasında BTGB’nin uzun yıllar başkanlığını yapan kurucusu Kemal Erdemol’un Türkiye’ye dönüşü nedeniyle devrettiği görevi CNN Türk Londra Temsilcisi Metin Güneş üstlendi. Yeni yıl hediyelerinin de dağıtıldığı gecede konuşan Güneş Erdemol’a teşekkür ederek kurumun kuruluş ilkelerine uygun olarak çalışmaya devam edeceğini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki meslektaşlarıyla dayanışmaya önem vereceğini belirtti. Güneş, gazeteciliğin ‘zor’ bir dönemden geçtiğini kaydederek kurumlarına çok iş düştüğünü de vurguladı.

DAHA DA İLERİYE GİDECEKTİR

Kurucu Başkan Erdemol da, yeni başkan Güneş’e başarılar dileyerek derneğin daha ileriyi gideceğine inandığını belirtti. BTGB üyesi gazeteci ve dostlarının katıldığı gecede DHA Londra Temsilcisi Celal Sönmez, Star Kıbrıs Temsilcisi Mihrişah Safa, Milliyet Temsilcisi Nevsal Elevli, Hürriyet gazetesinden Halil Yetkinlioğlu, Flaşh Haber internet gazetesi sahibi Mehmet Taisi Güzel, Belediye Meclis Üyesi Ayfer Orhan, Milet Yayınevi sahibi Sedat Durhan, Mimar Müjgan Bayramoğlu, iş kadınları Itır Sökmen, Suzi İskender, Sevim Demir, ekonomist Nazif Akpınar, iş adamları İsmet Yıldırım, Ali Demir ile serbest gazeteci Çiğdem Seçen de yer aldı.

YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Başkan: Metin Güneş

Onursal Başkan: Kemal Erdemol

Onur Kurulu Üyesi: Faruk Zabcı, Birol Yiğitcan

Başkan Yardımcıları: Mihrişah Safa, Nevsal Elevli

Genel Sekreter: Halil Yetkinlioğlu

Faruk Eskioğlu, Aynur Gökyıldız