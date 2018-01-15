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    Londra’dan Arakan’a 40 bin sterlin yardım

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    15.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Londra’da, gönüllü olarak Naciye Batkitar öncülüğünde Arakanlı Müslümanlara yardım için başlatılan kampanya kapsamında 40 bin sterlin toplandı.

    KAMPANYA dolayısıyla ilk etkinlik Kilikya Restaurat’ta, ikincisi Mem & Laz Restaurant’ta düzenlendi. Londralı iş adamlarına yönelik yemekli geceye Türkiye’den gelen sunucu İkbal Gürpınar’ın etkili konuşması sayesinde 10 bin sterlin toplandı. 

    Bu geceden iki gün sonra Edmonton’da, Broad House’de Türk kadınlarının yoğun katılımıyla kermes düzenlendi. Her yaştan katılımın olduğu kermeste hayırseverlerin hazırladığı yiyecekler ve el işi ürünler satışa çıkarıldı. Kermeste London South Bank Üniversitesi Mimarlık öğrencisi Cemile Şimşek’in yüz boyama etkinliği dikkat çekti. Mehmet Kocakerim ve Ali Eren Balıkel’in de aralarında yer aldığı çok sayıda iş adamı yardım etme yarışında adeta birbirleriyle yarıştı.

    Londra’dan Arakan’a 40 bin sterlin yardım

    FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK PARAYLA
    Kadınlar tarafından sevgi çemberine alınan Gürpınar, kampanyayı destek amacıyla tanesi 5 sterline fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminden 650 sterlin gelir elde edildi. Açık artırmada elbisesi 300 sterline alıcı bulan Gürpınar’ın yazmış olduğu iki kitabının satışında sağlanan para da yardım kampanyasına eklendi.
    Toplanan yardım paralarının Türk Kızılayı hesap numarasına aktarılacağını kaydeden İkbal Gürpınar, “Kampanya kapsamında, hazırlanan bağış makbuzu ile şeffaf bir şekilde toplanan paralar Kızılay’ın hesap numarasına aktarılacak” dedi.

    Etiketler: Batkitar , Arakan , londra
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