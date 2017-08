Londra’dan alınan bayrak orjinal mi? Bakanlık inceleme başlattı

Ankara’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan Irbık, eski Londra Büyükelçisi Ünal Çevikgöz’ün 2014’te Londra yakınlarında bulunan Hailebury Okulu’nda teslim aldığı tarihi Türk bayrağını sorguladı. Irbık, Birinci Dünya Savaşı sırasında Şam’da Osmanlı karargahının İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmesiyle birlikte İngiltere’ye getirildiği ifade edilen bayrakla ilgili olarak dilekçesinde şu talepte bulundu:



DİKİŞ, İPLİK TAHLİLİ YAPISIN



“Suriye’deki savaşlar esnâsında astsubay olan dedesinin, 1918 senesinde bir Osmanlı Bayrağını ele geçirdiğini iddia eden Jack Turner isimli 17 yaşındaki bir İngiliz talebesi, iş bu bayrağı Türkiye’ye teslim etmek istedi. Londra Büyükelçimiz Sayın Çeviköz, söze konu bayrağı 2014 senesinde teslim aldı ve Dışişleri Bakanlığına gönderdi. Turner’un Osmanlı bayrağı olduğunu iddia ettiği bayrağın; hakikî ve devlet demirbaşına kayıtlı bir Osmanlı Bayrağı olup olmadığının tetkik/tahlil edilmesini ve bu bayrağın renk, ebat, dikiş, iplik kumaş ve saire tahlilinin yapılmasını talep ediyorum.”



BU BAYRAK SAHTEDİR



Irbık, bayrağın sahte olduğunu savundu. 1918 yılında Şam civarında ele geçirilen 46’ıncı piyade alayının sancağınının fotoğraflarını gösteren Irbık, iddiası ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:



“Sancağımızın her iki yüzünde de 100 senenin acı ve teessür dolu derin izleri var. Has ipek kumaş üzerine altın simli ibrişim iplik ile hazırlanan, çok sağlam ve dayanıklı olan bu sancağımız uygun yerde muhafaza edilmesine rağmen 100 senenin yorgunluğunu gizleyemiyor. Büyükelçimize teslim edilen bayrak, 100 senelik bir bayrağa benziyor mu sizce? Ben emekli bir askerim, bayrak konusunda hassasiyetimiz vardır. Gördüğümüzde bir yanlışı varsa anlarım. Bayrak tarihini araştırdım, bilgim var. Bence bu bayrak sahtedir. İşin içinde tam bir kumpas var. Bu bayrağın 1918 senesinde Osmanlının çıkarttığı bayraklarla ilişkisi var mı? İpliğini, ebatını ayrı ayrı sordum. Bu bayrağın Osmanlı envanterine kayıtlı olduğuna dair bir bilgi yok. ‘Arşivimizde esir alınan Bayrağımız hakkında bir kayıt var mı?’ diye sordum. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı’ndan da bana bir bilgi gelmedi. Bu şüphemi katlayınca Meclise başvurdum.



O KADAR DİRİ TUTAMAZ



Askerler olarak biz bayrağa aşığız, gördüğümüz an ne olduğunu anlarız. Osmanlının kullandığı bayraklara göz aşinalığım vardır. Teslim edilen bayrağın fotoğrafına baktım, 100 senelik bir bayrak söz konusu. 100 senelik bayrağı o kadar mükemmel bir şekilde tutamazsanız. Haklı da çıktım. Şu anda dilekçem ortada kaldı, kimse ‘1918’de Osmanlı İmparatorluğunda böyle bir bayrak vardı, biz onu kaptırdık’ diyemedi. Devlet bu bayrağın kendilerine ait olduğunu ispatlayamadı.”



CUMHURİYET MÜZESİ’NDE SERGİLENİYOR



Irbık’ın dilekçesini işleme alan Komisyon, konuyu Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlığı’na sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Komisyona “Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü’nde sergilenmekte olan bayrağa ilişkin teknik inceleme çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatıldı” yanıtını gönderdi. Dışişleri Bakanlığı ise “Bayrak 29 Aralık 2014’te KTB’ye teslim edildi. KTB ve Genelkurmay Başkanlığı, bayrağın tarihî niteliği ve orijinal olup olmadığı konularında gerekli yetkinliğe sahiptir” açıklamasını yaptı.

