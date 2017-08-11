MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Londra'daki Oxford Caddesi istasyonu boşaltıldı

    Londra'daki Oxford Caddesi istasyonu boşaltıldı

    AA
    11 Ağustos 2017 - 13:20Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:20

    Londra'daki en kalabalık metro istasyonlarından Oxford Caddesi metro istasyonu çıkış nedeni henüz belirlenemeyen duman sebebiyle boşaltıldı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddesi Oxford Street'den geçen metrodaki vagonlardan birinde görülen duman nedeniyle yolcular trenden tahliye edildi. Metro istasyonu ise kapatıldı.

    Sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda yolcular sosyal medya üzerinde tren vagonu içinden ve istasyondan çıkan dumanı görüntüleyen fotoğraflar paylaştı

    Londra İtfaiye ekiplerince edilen olayda şu ana kadar bir yaralanmanın olmadığı belirtildi

    Londra Ulaşım Müdürlüğü (TFL) ise dumanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini yangının tren istasyonunda mı yoks trende mi başladığının kesin olmadığını açıkladı.

    Etiketler: LONDRA , istasyon , ingiltere
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri