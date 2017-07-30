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    Londra’da siyah öfke

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 01:14Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 01:14

    İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da 20 yaşındaki siyahi genç Rashan Charles’ın polis müdahalesi sonrası ölümünü protesto için önceki gece toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

    Londra’nın doğusunda Kingsland Caddesi’nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles’ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, önceki akşam olay yerinin yakınında toplandı. Kentin doğusundaki Dalston bölgesindeki caddede polis de hazırlık yapmıştı. Eylemciler, polise molotof kokteyli ve havaifişekler fırlattı. Göstericiler çöp kutularını da ateşe vererek yollara barikat kurdu. Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , londra , siyahi
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