Londra’da siyah öfke

Londra’nın doğusunda Kingsland Caddesi’nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles’ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, önceki akşam olay yerinin yakınında toplandı. Kentin doğusundaki Dalston bölgesindeki caddede polis de hazırlık yapmıştı. Eylemciler, polise molotof kokteyli ve havaifişekler fırlattı. Göstericiler çöp kutularını da ateşe vererek yollara barikat kurdu. Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.