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    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    27 Ağustos 2017 - 12:24Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 12:26

    Rio’dan sonra dünyanın en büyük ikinci sokak gösterisi Notting Hill Karnavalı, dün Pandora adlı açık hava konseriyle başladı. Karnavala gidenler renkli kostümler, danslar, müzikler ve yiyeceklerle karşılandı. Etnik grupların dansları ve müzikleriyle coşanlara zaman zaman polis de eşlik etti.

    KARNAVALIN bugünkü bölümünde katılımcılar vücutlarını çamurla kaplayacak. Ayrıca gün içerisinde dünya müzik sahnesi kurulacak ve çeşitli müzisyenler konser verecek. Pazartesi günü yapılacak çeşitli etkinliklerin ve geçit töreninin ardından karnaval saat 19.00’da sona erecek.

    Karnavala katılanlar, Londra’nın Chelsea semtindeki sosyal konut Grenfell Tower’da haziran ayında çıkan yangında ölen 80 kişinin anısına pazartesi günü saat 15.00’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.
    Notting Hill Karnavalı 1964’ten beri, her yıl Londra’da kutlanıyor ve şehrin çok kültürlü geçmişinin sembolü olarak kabul ediliyor. Karayip toplumunun kültürünün kutlandığı karnaval her yıl Ağustos’un son hafta sonunda yapılıyor ve canlı müzik şovları, Karayip yemekleri, kostümler ve danslarla festivale katılanlara yoğun bir eğlence deneyimi sunuyor.

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

     

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı

    Etiketler: Karnaval , Notting Hill , Londra
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