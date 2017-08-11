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    Londra’da metro istasyonu boşaltıldı!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 14:17Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:31

    İngiltere'nin başkenti Londra'nın en kalabalık metro istasyonlarından biri olan Oxford Caddesi istasyonu, sebebi henüz belirlenemeyen duman sebebiyle boşaltıldı.

    İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek caddesi Oxford Street’ten geçen metrodaki vagonlardan birinde görülen duman nedeniyle yolcular trenden tahliye edildi. Metro istasyonu ise kapatıldı.

    Sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda yolcular sosyal medya üzerinde tren vagonu içinden ve istasyondan çıkan dumanı görüntüleyen fotoğraflar paylaştı. Londra İtfaiye ekiplerince edilen olayda şu ana kadar bir yaralanmanın olmadığı belirtildi

    Londra Ulaşım Müdürlüğü (TFL) ise dumanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini yangının tren istasyonunda mı yoksa trende mi başladığının kesin olmadığını açıkladı.

    Londra’da metro istasyonu boşaltıldı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , londra , metro
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