Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

CANSU Akşit ve Gülce Karaarslan’ın organize ettiği konsere, ‘Bir Derdim Var’ adlı hit parçaları ile başlayan Mor ve Ötesi, ‘Cambaz’, Sevda Çiçeği’, ‘Araf’, ‘Ayıp Olmaz Mı?’, ‘Aşk İçinde’, ‘Yaz Yaz Yaz’ ve ‘Melekler Ölmez’ gibi sevilen parçalarından oluşan 2 saatlik konserde Londralı hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sonunda izleyiciler, dakikalarca ayakta alkışladıkları sanatçıları alkış yağmuru altında bir kez daha sahneye davet etti.

Yoğun istek üzerine tekrar sahneye gelen grup, giriş parçaları ‘Bir Derdim Var’ ile konserin kapanış şarkısını da söylemiş oldu.

1995 yılında 4 liseli arkadaşın kurduğu Mor ve Ötesi, ikinci defa konser verdikleri Londra’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Mor ve Ötesi grubunda Burak Güven, Harun Tekin (solist), Kerem Özyeğen ve Kerem Kabadayı yer alıyor.

Londralı konser organizatörleri Lokman Hekim, Zeynep Dalkıran, Cansu Aksit, Gülce Karaarslan ve Çağlayan Ertan (soldan-sağa).