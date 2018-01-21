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    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    21.01.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Türk Rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, beş yıl aradan sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da unutulmaz bir konsere imza attı. Angel semtindeki O2 Academy’de büyük ilgi gören konsere Türk, İngiliz, Kanadalı, İsviçreli ve Alman rock severler katıldı.

    CANSU Akşit ve Gülce Karaarslan’ın organize ettiği konsere, ‘Bir Derdim Var’ adlı hit parçaları ile başlayan Mor ve Ötesi, ‘Cambaz’, Sevda Çiçeği’, ‘Araf’, ‘Ayıp Olmaz Mı?’, ‘Aşk İçinde’, ‘Yaz Yaz Yaz’ ve ‘Melekler Ölmez’ gibi sevilen parçalarından oluşan 2 saatlik konserde Londralı hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    Konser sonunda izleyiciler, dakikalarca ayakta alkışladıkları sanatçıları alkış yağmuru altında bir kez daha sahneye davet etti.

    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    Yoğun istek üzerine tekrar sahneye gelen grup, giriş parçaları ‘Bir Derdim Var’ ile konserin kapanış şarkısını da söylemiş oldu.

    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    1995 yılında 4 liseli arkadaşın kurduğu Mor ve Ötesi, ikinci defa konser verdikleri Londra’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. 

    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    Mor ve Ötesi grubunda Burak Güven, Harun Tekin (solist), Kerem Özyeğen ve Kerem Kabadayı yer alıyor.

    Londra’da ikinci ‘Mor’ gece

    Londralı konser organizatörleri Lokman Hekim, Zeynep Dalkıran, Cansu Aksit, Gülce Karaarslan ve Çağlayan Ertan  (soldan-sağa). 

    Etiketler: londra konser , avrupa haberler , haberler , avrupa'dan haberler
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