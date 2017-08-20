Londra’da ‘helal gıda’ festivali

GİRİŞİN ücretli olduğu festivalin ilk günü, biletlerinin tamamı yaklaşık iki hafta öncesi tükendi. Festivalde, 100’ü aşkın yemek standında helal yiyecek, içecek ve diğer ürünler ziyaretçilere sunuluyor. Festivale katılanlar, dünyanın farklı yerlerinden helal mutfağını keşfedebiliyor, ünlü şeflerden helal yemek yapmanın tariflerini öğrenebiliyor. Ünlü şefler arasında Londra’daki Michelin yıldızlı Dabaar restoranının sahibi ve Başaşçısı Abdul Yasin ve aşçılık yarışması Masterchef’in bu yılki galibi Saliha Mahmood Ahmed yer aldı.









LEZZETLER BİR ARAYA GELDİ

Festival katılımcıları arasında özellikle kadınlar, iki usta şefin yemek yapışını, yemeğin inceliklerini ve sırlarını öğrenebilmek için saatler öncesi alan içerisindeki stand içerisinde bekledi. Avrupa’da Helal et piyasasının önde gelen şirketlerinden Tarıq Halal, Tarım ve Bahçecilik Geliştirme Kurulu (AHDB), İngiltere’nin ilk helal yiyecek haber sitesi Feed the Lion, sosyal yardım kuruluşu Penny Appeal ve televizyon kanalı HUM Masala gibi kuruluşlar festivalin sponsorları arasında.

Festivalde Meat& Shake, Friesday, Bamboo House, Band of Burgers, Haloodies, Bombay Chow gibi katılımcıların açtıkları standlar, farklı kültürlerin helal yiyeceklerini ziyaretçilere sunuyor.

Dünya mutfaklarının deneyimlendiği festivalde; Endonezya ve Çin mutfağı füzyonu, Amerikan tarz barbekü, Hint mutfağı, Yeni Zelanda tarzı barbekü, Tayland ve Malezya füzyonu, Pakistan mutfağı ve daha fazla lezzet bir araya geldi.

MasterChef’in 2017 ödülü sahibi Saliha Mahmood Ahmed, yaptığı sunumlarda helal yemek yapmanın tariflerini anlattı.