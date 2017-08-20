MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    20 Ağustos 2017 - 10:43Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 10:45

    İngiltere’nin başkenti Londra’da Helal Gıda Festivali (London Halal Food Festival), düzenlendi. Müslümanların yoğun yaşadığı Tower Hamlets bölgesinde Tobacco Dock sergi alanında düzenlenen festival bugün de devam edecek.

    GİRİŞİN ücretli olduğu festivalin ilk günü, biletlerinin tamamı yaklaşık iki hafta öncesi tükendi. Festivalde, 100’ü aşkın yemek standında helal yiyecek, içecek ve diğer ürünler ziyaretçilere sunuluyor. Festivale katılanlar, dünyanın farklı yerlerinden helal mutfağını keşfedebiliyor, ünlü şeflerden helal yemek yapmanın tariflerini öğrenebiliyor. Ünlü şefler arasında Londra’daki Michelin yıldızlı Dabaar restoranının sahibi ve Başaşçısı Abdul Yasin ve aşçılık yarışması Masterchef’in bu yılki galibi Saliha Mahmood Ahmed yer aldı.

    Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    LEZZETLER BİR ARAYA GELDİ
    Festival katılımcıları arasında özellikle kadınlar, iki usta şefin yemek yapışını, yemeğin inceliklerini ve sırlarını öğrenebilmek için saatler öncesi alan içerisindeki stand içerisinde bekledi. Avrupa’da Helal et piyasasının önde gelen şirketlerinden Tarıq Halal, Tarım ve Bahçecilik Geliştirme Kurulu (AHDB), İngiltere’nin ilk helal yiyecek haber sitesi Feed the Lion, sosyal yardım kuruluşu Penny Appeal ve televizyon kanalı HUM Masala gibi kuruluşlar festivalin sponsorları arasında.

    Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    Londra’da ‘helal gıda’ festivali

    Festivalde Meat& Shake, Friesday, Bamboo House, Band of Burgers, Haloodies, Bombay Chow gibi katılımcıların açtıkları standlar, farklı kültürlerin helal yiyeceklerini ziyaretçilere sunuyor.
    Dünya mutfaklarının deneyimlendiği festivalde; Endonezya ve Çin mutfağı füzyonu, Amerikan tarz barbekü, Hint mutfağı, Yeni Zelanda tarzı barbekü, Tayland ve Malezya füzyonu, Pakistan mutfağı ve daha fazla lezzet bir araya geldi.

    Londra’da ‘helal gıda’ festivaliMasterChef’in 2017 ödülü sahibi Saliha Mahmood Ahmed, yaptığı sunumlarda helal yemek yapmanın tariflerini anlattı.

    Etiketler: ingiltere , Helal Gıda Festivali , Londra
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri