Londra'da görücüye çıktı

Gorbon, kaliteli ve kendine özgün ürünleriyle seramik piyasasına farklılık getirmeye devam ederken, diğer yandan yüzünü yurtdışı piyasalara çevirdi. 1957 yılından günümüze niş, kaliteli ve fabrikasyon olmayan ürünler üreterek mekânlara ruh katan Gorbon, ürünlerini İngiltere’de satmaya başladı.

Gorbon seramikleri, özel tasarımlı ürünleri Chelsea ve Hampstead’teki 2 mağazasında satışa sunan Via Arkadia’nın vitrinlerinde yerini aldı. Profesyonellere ve iç pazara hizmet veren Via Arkadia, kişiye özel kaliteli, ilham veren ve zamansız güzellikteki ürünleri bünyesinde bulundurarak müşterine hizmet vermesiyle tanınıyor.

Gorbon’un İngiltere’de anlaştığı bir diğer seramik firması ise BluePrint Ceramics oldu. BluePrint Ceramics ile daha çok firmadan firmaya (B2B) e ticaret projelere hizmet verecek Gorbon, İngiltere çıkartması ile dünyada çok daha görünür olmayı hedefliyor.

Gorbon ürünleri ayrıca, BluePrint Ceramics aracılığıyla 20-23 Eylül tarihlerinde Londra'da düzenlenecek “100% design” isimli fuarda da sergilenecek.

“MİCHAEL YOUNG İLE ÜRETTİĞİMİZ SERAMİKLERİMİZ DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI”

Gorbon CEO’su Orhan Gorbon, kaliteli ve kendine özgün ürünlerle seramik piyasasına farklılık getirmeye devam ederken, diğer yandan yüzlerini yurtdışı piyasalarına çevirdiğini belirtti.

Orhan Gorbon, “Hem Gorbon’un hem de Türk seramiğinin 60. yılını kutladığımız bu sene dünyaca ünlü endüstri tasarımcısı Michael Young ile ürettiğimiz seramiklerimiz dünya çapında büyük beğeni kazandı. İngiltere haricinde Rusya’da Hilton Oteli, Dubai’deki Rüya Lokantası, Dubai Rixos Cyrstal Towers, Bağdat Parlamento Binası gibi birçok noktada yine Gorbon’un duvar seramikleri kullanıldı.” dedi.

Gorbon, başta İngiltere ve Dubai olmak üzere birçok ülkeden talep aldıklarını sözlerine ekledi.