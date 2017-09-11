Londra’da dayanışma gecesi düzenlediler

LONDRA merkezli Day Mer’in Tottenham’da dün akşam düzenlediği destek gecesinde Müzikavesta topluluğu, Canan Sağar, Bergüzar Erdoğan, Gönül Ulutaş, Genco Özkan, Ali Dil, İbrahim Kırılmaz, Hasan Yıldırım, Baran Deniz, Salman Aybars ve Hasan Yıldırım, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için sahneye çıktı. Müzisyen Bergüzar Erdoğan, “Her haklı ve onurlu eylemin yanında olmak gerektiğini, bir nebze de olsa fikir ve eylemlerle destek vermek gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, biz bu haklı direnişe bir nebze olsun destek olmak için bu etkinliği düzenledik” dedi.

‘İŞLERİNE İADE EDİLSİNLER’

Sanatçılardan Canan Sağar da, “Müzisyenler olarak ölümü değil, yaşamı savunduğumuz için haksız yere görevlerinden ihraç edilen yüz binlerce insanı destekliyoruz; işlerine iade edilmelerini diliyoruz” diye konuştu.

Gece Canan Sağar’ın, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya ithaf ettiği ‘Yüksel Caddesi’ adlı şarkının tüm sanatçıların hep birlikte seslendirmesiyle son buldu.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE PANKART

Sahnede yer alan fotoğraflı pankarta; İngilizce, “186 Gün- Adalet İçin Açlık. Türkiye, açlık grevinde olan eğitimcileri hapse attı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yalnız değildir”, Türkçe olarak da, “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yaşasın” cümlesi yer aldı.

Gecede Londralı aktivist İrfan Şahin, ‘Yüksel direnişçisi’ diye, tanımlanan Veli Saçılık ile canlı telefon bağlantısı sağladı.