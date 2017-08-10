Londra'da çift katlı otobüs dehşeti!

Londranın güneyindeki Clapham Junction semtinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, bir belediye otobüsü yol üzerindeki bir mağazaya girdi.



Yolcular ve görgü tanıkları 77 numaralı otobüsün yol üzerindeki bir dükkana aniden girdiğini söylerken SKY News, 6 yolcunun olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi



Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Sky Newsin haberine göre otobüs şoförü ile birlikte otobüsün ikinci katındaki iki yolcu kadın sıkıştıkları yerden iftaiye ekiplerince kurtarıldı.



