Londra’da Çeşitlilik Festivali

FESTİVALDE çeşitli ülkelerin yemekleri, yaşam biçimleri, kültürleri ve giyimleri sergilendi. Gecenin onur konukları arasında KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu da yer aldı.

Lordlar Kamarası üyesi Barones Sandy Verma, milletvekilleri Virendra Sharma (MP), Seema Malhotra (MP), Kensington Chelsea Belediye Başkanı Marie- Therese Rossi, Southwark Belediyesi başkanı Charlie Smith, çeşitli ülkeleri temsilen diplomatlar ve Enfield Belediyesi Kültür ve Sanattan Sorumlu Kabine Başkanı Yasemin Brett de geceye katıldı.

Londralı sanatçı Fadime Kaygısız, Hürrem Sultan dansı sergiledi.

TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

Uluslararası kültürlerin buluştuğu festival bir resepsiyonla başladı. Çok çeşitli geleneksel yiyecek ve içeceklerin tadımının yapıldığı gecede tango ve salsa hocası Alper Tokdemir, öğrencisi İpek Işgın ile tango yaptı. Fadime Kaygısız, Hürrem Sultan dansı sergiledi. Müzisyen Begüm Ocakçı, Türkçe parçalar seslendirdi. Hint mitolojisine dayanan halk danslarının da yer aldığı gecede ayrıca Küba, Meksika, İrlanda Türkmenistan ve daha birçok ülkeye ait grupların geleneksel kıyafetleriyle sergiledikleri geleneksel dansları büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran (soldan altıncı), Enfield Belediyesi Kültür ve Sanattan Sorumlu Kabine Başkanı Yasemin Brett (soldan üçüncü) ve diğer katılımcılar.

ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN

Açılış konuşmasında IDFL Yönetim Kurulu başkanı Chopra, engeller kırmaya ve diğer kültürlerin, inançların ve ülkelerin algısını değiştirmeye yardımcı olmak amacıyla böyle bir gece düzenlendiğini söyledi. Chopra, gecede farklı inançların birleştirildiğini, yeni topluluklar, gruplar oluşturulduğunu ve farklı grupların nasıl birlikte gelişebileceğinin vurgulandığını, bu toplulukların anlayıp tanıtıldığı, bu çeşitliliğin kültürel ve ekonomik faydalarını ortaya çıkartıldığını söyledi.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, Basın Müşaviri İsmet Ramiz, Limasollular Dernek başkanı Arife Retvan, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu başkanı Jale Özer (soldan sağa).

İLETİŞİMSİZLİK EN ÖNEMLİ SORUN

Farklı kültürlerin etkileşim içinde olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar da; “Kültürlerarası iletişimsizlik ve çekişme, günümüzün en önemli sorunları arasında önemli bir orana sahiptir. Bunun üzücü örneklerini ne yazık ki sıklıkla görüyoruz. Türkiye bu alanda aktif olarak faaliyet gösteriyor” dedi.

Enfield Belediyesi Kültür ve Sanattan Sorumlu Kabine Başkanı Yasemin Brett (sağdan ikinci), ülkelerini tanıtan bir grup katılımcı ile sohbet etti.

Festivalde Türkmenistan’da stant açtı. Stantta, Türkmenistan’ın geleneksel ürünleri tanıtıldı.

Southwark Belediyesi Meclis Üyesi Sunil Chopra, iş adamları Ali Rıza Bozdağ, Hüsamettin Taş ve Mustafa Aydın (soldan sağa).

Turkish Bank (UK) Londra Şubesi müdürü Müze Devin (solda), Başkonsolos Çınar Ergin ve Turkish Bank Edmonton müdürü Melek Varol.