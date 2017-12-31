Londra’da bu yılbaşı daha az polis olacak

METROPOLİTAN Polisi’nin yeni yıl kutlamalarıyla ilgili sözcüsü Müfettiş Nick Aldworth, havai fişek gösterilerini izlemeye gelmesi beklenen 100 bin kişinin güvenliğinin mutlaka sağlanacağını vurguladı. Alınan önlemlerin terör tehdidiyle orantılı ve uygun olduğunu belirten Aldworth, şöyle dedi:

“Terör tehdidiyle, gelen insan sayısıyla ve yarattığımız güvenli alana orantılı sayıda polis memuru görevlendirdik. Bu yıl burada görevlendirilen daha az polis memurumuz var ama aslında yeterli sayıdalar. Şunu bilmelisiniz ki, bu tür organizasyonların planlaması oldukça ayrıntılı bir şekilde uzman takımlar tarafından yapılır. İhtiyacımız olan polis memuru sayısını değerlendirdiler. Londra’ya gelenler polisleri silahlı görecek, ayrıca kameralar ve güvenlik ikazları gibi başka teknik önlemler aldığımızı görecekler. Görmeyecekleri tek şey onları korumak için görevlendirilen bazı gizli kaynaklar olacak. Ancak, Londra’daki operasyonun en deneyimli komuta takımlarından biri tarafından yürütüldüğünden emin olabilirler. Güvende olacaklar.”





KESİN RAKAM VERİLMEDİ

Metropolitan Polisi, kaç polisin görevlendirileceğini belirtmedi ancak geçen yılbaşı gecesi görevlendirilenlerden 3 bin az olacağı biliniyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, İngiltere’de polisin sayısı son 30 yıldaki en düşük seviyesine ulaştı. Ayrıca, terör tehdidinin ciddi seviyede olduğu belirtiliyor.

Aldworth halkın da yardımcı olabileceğini ekleyerek, “Orada 100 bin insan olacak, eğer endişe verici bir şeyler görür ya da duyarlarsa ne kadar küçük veya önemsiz olduğunu düşünseler de bize söyleyebilirler. Her şeyden önce geceyi güzel geçirin ve burada güvende hissedin” dedi.





BAZI YOLLAR KAPANACAK

Bu arada kutlamalar dolayısıyla Londra’da bazı yollar yerel saatle 14.00’ten sonra itibaren kapatılacak. Londra’nın ulaşımından sorumlu TfL, yeni yıl gecesi saat 23.45- 04.30 arası toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyurdu.