Londra’da bayram yemeği

LONDRA’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wood Green bölgesindeki Grand Palace’de gerçekleştirilen yemeğe Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, sefire Esra Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Enfield Belediye Başkan yardımcısı Doris Jiagge, refakatçisi Jeremiah Jiagge- Takyi, Haringey Belediyesi’ni temsilen bir dönem başkanlık görevinde bulunan Eddie Griffith onur konuğu olarak katıldı.

Gecenin sunuculuğunu ise KKTC Eğitim ve Kültür Ateşi Gülgün Özçelik, üstlendi.

BÜYÜKELÇİ VE GÜZEL EŞİ

İlk konuşmacı olarak sahneye “Herkese iyi bayramlar” diyerek çıkan Enfield Belediye Başkan yardımcısı Doris Jiagge, davet için duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür etkinliklerin, toplumun birlik ve beraberliğine güç kattığını ifade etti. Jiagge, “Türkiye’nin Londra Büyükelçisi ve ‘güzel’ eşi ile tanışmaktan da gerçekten mutluluk duydum” dedi.

TÜRKLER BU TOPLUMA ÇOK ŞEY KATTI

Londra’yı evleri gibi kabul Türk toplumunun, yaşamın her alanına büyük katkı sunduğunu kaydeden Eddie Griffith ise “Haringey Belediyesi, Türklerin bu topluma yaptığı katkıların çok değerli olduğuna inanıyor. Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden KKTC Temsilciliği’ni aktif katkılarından ve artı değerlerinden dolayı tanıyoruz” diye konuştu. Griffith, Haringey’de 200’e yakın farklı dil ve lehçe konuşulduğunu hatırlatarak “Türkçe de buna dahil” dedi.

Büyükelçi Abdurrahman- Esra Bilgiç

MUTLULUK DUYDUM

Konuşmasına “Herkese iyi akşamlar” diyerek başlayan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç “Küslükleri, küskünlükleri, dargınlıkları, kırgınlıkları bir yana bırakıp sevinçlerimizi çoğalttığımız, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz böyle güzel bir bayram yemeğinde sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri burada hem Enfield hem Haringey Belediye başkanlarının katılımıyla bir araya getiren sayın Zehra Başaran’a da takdirlerimi ifade ediyorum. Hepinize, ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Londra Temsilciliği görevlileri. Basın Ataşesi İsmet Ramiz, Konsolos Ülkü Alemdar, Büyükelçi Zehra Başaran, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve Siyasi İşler Memuru Dilşat Şenol (soldan sağa).

BAYRAMLAR KIBRIS İÇİN DE ÖNEMLİDİR

Bir bayramı daha memleketten uzaklarda yaşadığın belirten Büyükelçi Zehra Başaran ise “Kıbrıs Türk insanı için bayramlar önemlidir. Bu mübarek günler, aile ve dostların buluşma, kavuşma, kucaklaşma günüdür. Bağların güçlendiği ve heyecanlı bir sevincin günüdür” diyerek, bayramların önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, konukları kapıda karşıladı.

Türkiye ve Kıbrıs kökenli belediye meclis üyeleri Ahmet Durmuş, Ayfer Orhan, Yasemin Brett, Ersin Çelebi, Emine İbrahim, Peray Ahmet ve Mete Çoban (soldan- sağa).