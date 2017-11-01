Londra'da 75 bin kişi işini kaybedebilir

Birleşik Krallık yayın kurumu BBC’nin İngiltere Merkez Bankası (BoE) kaynaklarına dayandırdığı haberinde ülkenin AB’den ayrılmasının ardından Londra’da finans sektöründe çalışan yaklaşık 75 bin kişinin işini kaybedebileceği öne sürüldü.

Birleşik Krallık ve AB arasında yapılacak alternatif anlaşmanın niteliğine göre bu sayınının değişebileceği belirtildi. Bankanın yetkililerinin, Londra’nın finans merkezindeki birçok pozisyonun zaman içerisinde AB üyesi ülkelere kaymasını beklediği de kaydedildi.

Ülkenin AB’den çıkış sürecinin (Brexit) Londra’nın finans sektörüne olası olumsuz etkileri üzerine farklı rakamlar sıklıkla gündeme geliyor. Örneğin; merkezi Brüksel’de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel daha önce Londra’da finans kuruluşlarındaki 30 bin pozisyonun zaman içerisinde AB ülkelerine taşınabileceğini bildirmişti.

Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit (Greece-exit) Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya çıktı. Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Willem H. Buiter ve aynı grupta çalışan Ebrahim Rahbari tarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı. İkili Grexit ile euro'ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan'ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu. Bu terimi İngiltere'nin AB'den ayrılması için yapılan referandum sürecine adapte eden politikacılar ve sivil toplum örgütleri Grexit'in Brexit'e evrilmesine neden oldu.

Londra Borsası Üst Yöneticisi Xavier Rolet ise Brexit nedeniyle Londra’da finans sektöründeki toplam 200 binin üzerindeki pozisyonun AB ülkelerine kaydırılabileceğini açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası tarafından da raporlarına sıklıkla atıfta bulunulan yönetim, danışmanlık şirketi Oliver Wyman tarafından 2016 yılında hazırlanan bir araştırmaya göre Brexit nedeniyle Londra’daki toplam istihdam kaybı 65 bin ila 75 bin arasında olabilir.

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.

Geçen yıl haziran ayında yapılan AB referandumundan önce merkezi Londra’da bulunan çok sayıda finans kuruluşu, Brexit sonrasında başka finans merkezlerine taşınabileceklerini açıklasa da referandumdan bu yana bu yönde kapsamlı adımlar henüz atılmış değil.