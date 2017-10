Londra’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama

YAKLAŞIK 400 kişinin katıldığı geceye İngiliz milletvekili Joan Ryan koltuk değneğiyle katıldı. Sunuculuğunu Melek Yalçın ve Bilgen Tuncay’ın yaptığı etkinliğe, belediye meclis üyesi Yasemin Brett, Alev Cazimoğlu, Can Özşen ve Ersin Çelebi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Atatürk’ten övgü dolu sözlerle bahseden Joan Ryan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Gecede, Tuncay Özkan, Ümit Zileli ve sanatçı Faikzade’ye katılımları, Esengül Şaşı, Doğan Örs, Ziya Akşahin ve Müslüm Alataş’a da başarılarından dolayı ödül verildi. Gecenin sonunda mini bir konser veren Ersin Faikzade, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı ile programını bitirdi. Ardından sahneye gelen çıkan Özgürt Canyurt-Tuğba Özcivan ikilisi, Melek Yalçın, Baha Yetkin, Ercüment İbrahim ve Hüseyin Cemgünal da geç saatlere kadar konuklara güzel bir gece yaşattı.

BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Gecenin açılış konuşmasını yapan İTDF Başkanı Jale Özer Swailes, şunları söyledi: “Bugün, Türk milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü yılını kutlamanın onur ve gururunu büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Aramızda yabancı dostlarımız da var, onlara da şunu söylemek isterim. Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ şiarını benimsemiş çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti, tüm dünya barışının da güvencesidir. Bu konuda Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumuna her zamankinden daha büyük bir görev düşüyor. Atatürk’ün kurduğu çağdaş, laik ve modern Türkiye’nin, dünya milletleri için neden önemli olduğunu her platformda anlatmalı ve çalışmalarımızda bunları prensip edinmeyi bir görev olarak görmeliyiz. Bugün Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi, onu yaşatacağımızı hep birlikte haykırmak için buradayız. Bu büyük bayramımızı kutlamamızda maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlara, her zaman yanımızda olan basın mensuplarına ve balomuzun hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, çatımız altındaki derneklerimize, sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.”

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERDİ

İngiliz milletvekili Joan Ryan ise konuşmasından Atatürk’ten övgüyle bahsetti: “İngiltere’de, dünyada kadın hakları yokken, Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Atatürk, zamanının en büyük liderlerinden biriydi. Bölgemizde çok sayıda Türkiye kökenli seçmen yaşıyor ve onların bize çok büyük katkıları var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

Londra’ya en son 12 yıl önce geldiğini belirten CHP’li Tuncay Özkan da şöyle konuştu: “Bugün gelinen noktada Batılı dostlarımız hep aynı şeyi söylüyorlar; ‘Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk.’ Onlara Atatürk’ü yeniden keşfettikleri için, onlara Atatürk’ü yeniden tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu onlar içinde yeni bir başlangıç olacak. Ama biz, eski bir sevdanın ve büyük aşkın yolculuğunu yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.”

Gazetci Ümit Zileli de ‘Cumhuriyet bilinci’ konusunda bir konuşma yaptı. Zileli, “Büyük lider Mustafa Kemal’in bize armağan ettiği bu Cumhuriyet, çok hoyrat kullanılıyor. 15 yıldır acısını çekiyoruz. Bize armağan edilen bu Cumhuriyeti, ilelebet yaşatmak azmi ve kararlığını başta kadınlar olmak üzere tüm benliğimizle duyuyorum” diye, konuştu.

Ersin Faikzade



Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Osman Emiroğlu, gazeteci-yazar Ümit Zileli, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer Swailes, milletvekili Joan Ryan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Can Özşen, Yasemin Brett, Alev Cazimoğlu. (soldan-sağa)



CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan’a ödülünü İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer Swailes verdi.



Gazeteci-yazar Ümit Zileli’ye ödülünü lilletvekili Joan Ryan verdi.



Gecenin konuk sanatçısı Ersin Faikzade’ye ödülünü belediye meclis üyesi Can Özşen verdi.