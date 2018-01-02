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    Haberler >Dünya>Londra’da 2017’de 80 kişi bıçaklı saldırıda öldü

    Londra’da 2017’de 80 kişi bıçaklı saldırıda öldü

    BBC Türkçe
    02.01.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin başkenti Londra’da yılbaşı gecesi toplam dört gencin daha bıçaklı saldırılarda hayatını kaybetmesiyle, 2017 içinde kentteki bu tip saldırılarda ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.

    SALDIRILARDAKİ artışı ana sayfa manşetine taşıyan Guardian gazetesi, 2017 yılının, İngiltere ve Galler’de, son yılda en fazla genç ve çocuğun bıçaklı saldırılarda öldürüldüğü yıl olduğunu yazdı.
    Gazeteye konuşan, dört yıl önce Birmingham kentinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında oğlunu kaybetmesinin ardından bu tarz saldırılara karşı bir kampanya başlatan Alison Cope, hükümeti, konuyla ilgili yeterli adım atmamakla suçladı.
    Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ‘2018’de bu sorunla ilgili yorulmaksızın çalışacaklarını’ söyledi.
    Geçen ay, İngiltere Emniyet Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, başkentteki bıçaklı saldırılarla mücadele için ek kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.
    Saldırılarda ölenlerin önemli bir bölümü gençlerden oluşuyor.
    Londra’da yılbaşı gecesi birbirinden bağımsız olarak yaşanan saldırılarda da yaşamını yitirenler dört genç erkekti.
    Kurbanlardan ikisi 20 diğerleri ise 17 ve 18 yaşlarındaydı.

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