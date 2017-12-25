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    Londra Türk toplumu düğünde buluştu

    DHA
    25.12.2017 - 13:57 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de katıldığı ses yarışmasındaki performansıyla hafızalara kazınan Felicity Zeynep Topkaya ile futbolcu Baran Çiçek, İngiltere’nin en büyük otellerinden Savoy Hotel’de evlendi. Törene Londra'da yaşayan Türk toplumunun önemli isimleri ile Avusturalya, Almanya ve Türkiye’den katılım oldu.

    LONDRA’da yaşayan Türk toplumunun tanınmış isimlerinden işadamı Mustafa Topkaya’nın kızı Zeynep ile halk oyunları eğitmeni Hüseyin Çiçek’in oğlu Baran’ın düğününe 300’ü aşkın davetli katıldı. Savoy Hotel’in görkemli salonunda İngiltere’ye özgü usullerle ağırlanan davetliler, geleneksel Türk müzikleri ve davul zurna eşliğinde eğlenip halay çekti.

    Londra Türk toplumu düğünde buluştu

    Aslen Sivaslı olan Mustafa Topkaya’nın yakınlarının yanı sıra işadamı dostları Ali Matur ve Hüseyin Uçar, Altan Kemal, Ceftus Direktörü İbrahim Doğuş, CHP Londra Temsilcisi Hasan Dikme, Kraliçe’nin ödül verdiği isimlerden Dr. Teoman Sırrı’nın da aralarında bulunduğu davetliler geç saatlere kadar genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Düğün için Avusturalya, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerden davetliler Londra’ya geldiler.

    Londra Türk toplumu düğünde buluştu

    HAYATIN EN BÜYÜK HEDİYESİ
    Genç çiftin beraberliklerini anlatan bir kliple başlayan gecede konuşan Mustafa Topkaya, kızı Zeynep ile oğlu Jamie’nin hayatın en büyük hediyesi olduğunu söyledi, beraber tatil yaptıkları aile dostlarını da tek tek anarak, hatıralarını paylaştı. Damadın babası Hüseyin Çiçek ise Zeynep’in ailelerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
    Londra’da doğup büyüyen Zeynep Topkaya, zaman zaman sahne aldığı caz kulüplerinde müzik otoritelerinin dikkatini çekmiş, Rusya’nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen White Night Festivali’nde jüri özel ödülüne layık görülmüştü. Zeynep, Türkiye’de de önemli bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

    Londra Türk toplumu düğünde buluştu

    TAVUK DÖNERİ İLK O YAPTI
    1975 yılında Londra’ya göç eden Mustafa Topkaya, başarılı restoran girişimleri ile Türk toplumunda en çok tanınan isimlerden oldu. Doğu Londra’da bulunan İstanbul İşkembecisi, uzun yıllar İngiltere’de yaşayan Türklerin buluşma noktası olup İngilizlere de Anadolu mutfağını sevdirmişti. Topkaya, ilk kez tavuk döner yapan işletme ile de takeaway olarak bilinen döner kebap işletmelerine yenilik getirmişti.

    Londra Türk toplumu düğünde buluştu

    Etiketler: Felicity Zeynep Topkaya , Baran çiçek , Savoy Hatel , evlendiler , Türk topulumu düğünde buluştu
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