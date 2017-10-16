Londra polisi küçük çaplı suçları ‘isterse’ soruşturacak

LONDRA Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Simmons, bütçelerinde 2030 yılına kadar 400 milyon sterlin tasarruf etmek zorunda kalacaklarını belirterek, varolan kaynaklarını akıllıca kullanmaları gerektiğini söyledi. Yeni döneme ilişkin bilgiler veren Simmons “Bütçemizin üzerinde bu kadar baskı varken 50 sterlinlik bir hasar veya hırsızlık olayı için memurlarımızın çak fazla zaman harcaması pratik değil. Memurlarımızın çözebilmenin gerçekçi olduğu ciddi vakalara odaklanması gerekiyor. Tabi ki cinayet, kaçırma, cinsel taciz, nefret suçu veya aile içi şiddet vakalarından bahsetmiyoruz, daha düşük seviyeli ama daha fazla gerçekleşen hırsızlık, maddi hasar gibi suçlardan bahsediyoruz. Bu da böyle vakaları soruşturmayacağız anlamına gelmiyor, yalnızca suçu ‘değerlendirme politikası’ uygulayarak soruşturulması gerekip gerekmediğine karar verebileceğiz” dedi.

GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKAR

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu yılın başında hükümeti, belediyenin bütçesinde 400 milyon sterlinlik kesinti yapmanın Londralıların güvenliğini tehlikeye sokabileceği iddiasıyla uyarmıştı. Khan, 4 bin polis memurunun işine son verilebileceği uyarısında da bulunmuş ve İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’a, Londralıların güvenliğinin korunması için acil harekete geçmeleri gerektiğini söylemişti.

4 BİN POLİS İŞİNDEN OLABİLİR

Polis Federasyonu Başkanı Ken Marsh ise, “Halka kötü bir anlaşma sunuluyor. Yakalanmayan suçluların daha büyük suçlar işleme potansiyeli de polis memurlarını baskı altına sokacak. Dolayısıyla, insanlar kendi adaletlerini sağlamaya çalışacak” diyerek yeni plana karşı çıktı.

Metroplitan Polisi eski dedektif başmüfettişi Mick Neville de, “Hırsızlık gibi çok sık gerçekleşen suçları soruşturmamak hırsızlığa yeşil ışık yakacaktır” diyerek planı eleştirdi.

Raporlar da bu ‘değerlendirme politikasının’ Londra’da 150 bin daha az suçun soruşturulması anlamına geleceğini belirtiyor. 2018’in sonuna kadar polis memuru sayısının 32 binden 28 bine düşürülmesi öngörülüyor.