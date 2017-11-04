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    Londra polisi kayıp Türk kadını aranıyor

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    04.11.2017 - 17:46 | Son Güncelleme:

    Londra polisi, perşembe gününden beri haber alınamayan zihinsel sağlık sorunları bulunan Türk kadını Ülfet Halil’i arıyor.

    55 yaşındaki Türk kadını Ülfet (Oulfet) Halil, en son 2 Kasım Perşembe günü saat 04.00 sularında İslington’da Whittington Hastenesi’nin yakınlarında görüldü. Zihinsel sağlık sorunlarının olduğu belirtilen 1.50 cm. boylarında, ince yapılı, kahverengi saçlı Halil’in ortadan kaybolduğu sırada üzerinde kahverengi, siyah renklerinde bir ceket, siyah bir bluz, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı giydiği açıklandı. 

    Halil’in nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, 101 numaralı telefondan polise veya116 000 numaralı telefondan kayıp aranıyor bölümüne bilgi verilmesi istendi.

    Etiketler: LONDRA
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