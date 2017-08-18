MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Londra, Paris ve Barcelona saldırıları sırasında oradaydı!

    Londra, Paris ve Barcelona saldırıları sırasında oradaydı!

    BBC Türkçe
    18 Ağustos 2017 - 15:57Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 15:57

    Aylar önce Avrupa turuna çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco adlı kadın, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerdeydi.

    Londra, Paris ve Barcelona saldırıları sırasında oradaydı

    Julia Monaco, dün Barcelona'da bir aracın ünlü La Rambla Caddesi'nde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

    Monaco, Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

    Avustralyalı kadın birkaç gün sonra Paris'e geçmiş, Notre Dame Katedrali'ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı.

    Julia Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi. Melbourne Radyosu'na konuşan Monaco "Biraz sarsıldım. Dünün böyle biteceğini düşünmemiştim. Fakat tatilimi sürdüreceğim. Saldırganlar her kimse, onların kazanmasına izin vermeyeceğim" dedi.

    'CAMLARA YAKLAŞMAMAMIZI VE YERE YATMAMIZI SÖYLEDİLER'

    Julia Monaco ile Avustralyalı arkadaşları Alana Reader ve Julia Rocca, dün Barcelona'da can havliyle kaçışan insanları gördüklerinde Placa de Catalunya'da (Katalunya Meydanı) bir alışveriş merkezindeydiler.

    Alışveriş merkezinin kapıları güvenlik alarmıyla kitlendi ve üç arkadaş dehşet içindeki insanların içeri girebilmek için camlara vuruşunu ve yardım isteyişini izledi.

    Monaco, Avustralya'nın Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada ise o anları şöyle anlattı: "Bir anda herşey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya, çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık. Camlara yaklaşmamamızı ve yere yatmamızı söylediler."

    "Sonunda kapılar açıldı, çıkmamıza izin verildiğinde kaldığımız pansiyona yürüdük. Ancak birçok cadde polis tarafından kapatıldığından arka sokaklardan gitmek zorunda kaldık."

    Londra, Paris ve Barcelona saldırıları sırasında oradaydı

    Etiketler: Terör , DEAŞ , Barcelona
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri