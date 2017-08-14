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    Londra Moda Haftası’nda iki Türk...

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    14 Ağustos 2017 - 09:45Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 09:45

    15- 19 Eylül arasında düzenlenecek Londra Moda Haftası’nda (LFW), dünyanın dört bir yanından 150 tasarımcı, 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıtacak. Türk modacılar Bora Aksu ile Erdem Moralıoğlu, koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturacak.

    DÜNYANIN en büyük ve prestijli sunumlarına ev sahipliği yapacak olan organizasyona ünlü manken, müzisyen, oyuncu ve sanatçıların da ilgisi büyük. Moda Haftası’nı takiben 21- 24 Eylül arasında Londra Moda Festivali yapılacak, festivalde tasarımcıların kıyafetleri özel fiyatlara alınabilecek, moda sektöründen profesyoneller katılımcılara ders verecek.

    Londra Moda Haftası’nda Türk tasarımcılar Bora Aksu ve Erdem Moralıoğlu’nun koleksiyonları da yer alıyor. Bora Aksu’nun koleksiyonu 15 Eylül Cuma günü saat 16.00’da, Erdem Moralıoğlu’nun koleksiyonu da 18 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de tanıtılacak.
    Yüksek lisansını 2002 yılında Londra’da tamamlayan Aksu’nun 2018 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu ilhamını Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından olan Mihri Müşfik Hanım’ın yaşamından alıyor. Osmanlı’nın aristokrat ailelerinden birinin kızı olan Mihri Müşfik Hanım ressam olarak yetiştiriliyor ve 17 yaşında İtalya’ya kaçıyor.

    Londra Moda Haftası’nda iki Türk...Bora Aksu

    KUTNU KUMAŞI KULLANIYOR
    Aksu aynı zamanda koleksiyonunda Gaziantep bölgesine özel ve saray kumaşı olarak da bilinen kutnu kumaşını kullanıyor. Çocukluğundan beri ailesinde ilgi gören el işi ve örgüler gibi geleneksel parçaları modernleştirerek kendi tasarımlarına yansıtmayı hedeflediğini söyleyen Aksu, 500 yıllık tarihi olan kutnu kumaşıyla çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

    Londra Moda Haftası’nda iki Türk...Erdem Moralıoğlu

    ÖDÜLLÜ TASARIMCI
    ‘İngiliz First Lady’leri giydiren Türk modacı diye adından bahsettiren Erdem Moralıoğlu da, ‘ilk’ kapsül koleksiyonundaki başarısından ötürü 100 bin sterlin değerindeki ‘British Fashion Fringe’ ödülü sahibi olmuştu. İngiltere Moda Ödülleri’nde yılın kırmızı halı tasarımcısı seçilen Moralıoğlu’nun başka başarıları da var.

    Etiketler: Bora Aksu , erdem moralıoğlu , Londra Moda Haftası
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