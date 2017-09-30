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    Londra metrosunda perşembe gecesi grev var

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    30.09.2017 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Londra’da metro çalışanları 5 Ekim gecesi saat 01.00’den itibaren greve çıkacak. Günde 4 milyon yolcu taşıyan metrodaki grev, her seferinde olduğu gibi yine Londra ulaşımını felç edecek.

    SÜRÜCÜLERİN sendikası ASLEF’in yaptığı açıklamaya göre, 5 Ekim perşembe gecesi saat 00.01’de başlaması planlanan grev 24 saat sürecek. Sürücüler, çalışma koşullarının tekrar değerlendirilmesini istiyor. Londra’da ulaşım stratejisinin uygulanması ve ulaşım hizmetleri sorumlusu TfL ve metro sürücülerinin arasında yıllardır süren anlaşmazlığın sürücülerin çalışma saatlerinden memnun olmamaları ve hafta sonu mesailerinin azaltılmasını istemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Haftada 4 gün, 36 saat çalışma anlaşması tekrar gözden geçiriliyor.

    METRO ŞEFİNE GÖRE GEREKSİZ
    Londra metrosu şebeke şefliği başkanı Nigel Holness, grevin gereksiz olduğunun altını çiziyor. Grev yapılırsa karmaşaya yol açacağını söylüyor. Holness ayrıca, “Müşterilerimize alternatif ulaşım yolları üretmek ve doğru yolları tercih edebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyor.

    Londra metrosunda perşembe gecesi grev var

    MAÇ GÜNÜNDE GREV
    Londralıların her halükarda alternatif yollar düşünmeleri gerekecek. Grev aynı zamanda Londra’daki Wembley Stadyumu’nda oynanacak İngiltere- Slovenya maçıyla çakışıyor. Bu nedenle otobüslerin de oldukça kalabalık olacağı uyarısında bulunuldu. Londralılara mümkünse yürümeleri öneriliyor.

    Etiketler: LONDRA , metro , grev
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