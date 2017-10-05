Londra Kariyer Fuarı'nda hedef Türkiye masası

ALMANYA ve Danimarka’nın anasporsoluğunda gerçekleştirilen Naturejobs Kariyer Fuarı’nda ‘TÜBİTAK- Hedef Türkiye’ ekibinde Dr. Derya Dönertaş, Tuğba Aslan Kantarcıoğlu ve Selcen Gülsüm Aslan Özşahin yer aldı. Türk ekibi Avrupa Birliği ‘Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Alanı Ulusal İrtibat Noktası’ olarak görev yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) masasını ziyaret eden katılımcılara ulusal ve uluslarası burs destek mekanizmaları tanıtılarak tüm dünyadan araştırmacılar davet edildi.

Londra’da dün yapılan Naturejobs Kariyer Fuarı’nda açılan ‘TÜBİTAK- Hedef Türkiye’ masasında (soldan- sağa) Tuğba Aslan Kantarcıoğlu, Selcen Gülsüm Aslan Özşahin ve Dr. Derya Dönertaş görev yaptı.

KATİP ÇELEBİ- NEWTON FONLARI

‘TÜBİTAK - Hedef Türkiye’ masasında katılımcılara, Avrupa Birliği Ufuk2020 Avrupa Araştırma Konseyi Programı altında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek büyük bütçeli Öncül Araştırma Fonları; Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Alanı kapsamında deneyimli araştırmacıların Türkiye’ye araştırma amaçlı temelli ya da kısa süreli gelişleri ile Türkiye’den kısa süreli araştırma amaçlı gidiş fırsatları sunan Bireysel Burslar; TÜBİTAK Bilim İnsani Destekleme Daire Başkanlığı tarafından sunulan Ulusal Burslar; İngiltere ile Türkiye arasında (Katip Celebi-Newton Fonları kapsamında) ve ABD ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek Ortak Projeler hakkında bilgiler verildi.

TÜBİTAK Ekibi, fuar süresince boş durmadı. Ziyaretçiler ağırlıklı olarak doktora sonrası araştırmalar üzerine sorular yöneltti.

ÜNİVERSİTELERDEN TANITIM MASASI

Fuarda Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Oxford Brookes Üniversitesi , Queen Mary Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi, Kent Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Kingston Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi ve Shanghai Teknik Üniversitesi gibi çok sayıda saygın üniversiteler de tanıtım masası açtı.

Öğrenciler, profesyoneller ve Expo tarafından organize edilen fuar, 09.30- 16.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Dünyaca ünlü Naturejobs Kariyer Fuarı’na tüm dünyadan 52 ülke katıldı. Tüm araştırma alanlarından ve her deneyim seviyesinden araştırmacının davetli olduğu etkinlik bir gün sürdü.







































