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    Londra Hayvanat Bahçesi'nde yangın

    DHA
    23.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Londra Hayvanat Bahçesi'nde yangın çıktı. İtfaiye, 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının hayvanat bahçesinde develerin yaşadığı bölüme yakın olan kafeterya alanında çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi

    İtfaiye ekipleri Londra Hayvanat Bahçesi’nde Cumartesi günü başlayan yangını söndürmeye çalışıyor. Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının hayvanat bahçesinin Adventure Cafe bölümündeki yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.
    İtfaiye hayvanat bahçesine sabah erken saatlerde çağırıldı; ancak yangının nasıl başladığı henüz belli değil.

    Yangında şimdiye kadar herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Londra İtfaiyesinden bir sözcü herhangi bir hayvanın zarar görmediğini düşündüğünü söyledi. İtfaiyenin sosyal medya hesabına yüklenen resimde itfaiye ekiplerinin binadan yükselen dumanla ilgilendiğini gösteriyor.

    Etiketler: ingiltere
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