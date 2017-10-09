Londra, Ankara’dan bilgi istedi mi?

UETD UK başkanı Erdal Yetimova’nın ev sahipliği yaptığı kahvaltıda konuşan Başkonsolos Ergin, son zamanlarda çeşitli vesilelerle, İngiltere’deki Türk vatandaşlarının Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacağı ve yaşadıkları ülkeye bilgilendirecekleri şeklinde duyumlar aldığını hatırlattı. Bu konuda bazı bankalardan mektupların geldiğinin de söylendiğine işaret ederek, bu duyumların gerçekle hiç bir alakası bulunmadığını belirten Başkonsolos Ergin, şöyle dedi.

“Öncelikle sizi temin ederim ki, bizim hiçbir vatandaşımızın, Türkiye’deki hiç bir mal varlığının İngiltere tarafına bildirilmesi gibi bir durum yok. Böyle bir gelmiş emir ve talimat da yok. Bunlar nereden çıkıyor bilmiyoruz ama gelse bile biz başkonsolosluk olarak, mahkeme kararı olmadıkça böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konuyu takip edip tekrar vatandaşlarımızla paylaşacağım. Elimizdeki bilgiler sağlıklı bilgiler değil ama başkonsolosluk olarak en azından rahat olmanızı sizden rica ediyorum böyle bir durum kesinlikle bulunmamaktadır.”

Ergin, mahkeme kararı olmadan hiç bir Türk vatandaşının mal varlığı veya diğer bilgilerinin İngiltere’ye verilmesinin söz konusu dahi olamayacağını kaydetti. Ergin, kahvaltıda, askerlik, yeni kimlik kartları, yeni pasaportlar, iki ülke arasındaki sağlık hizmetleri ve farklı konularda katılımcıların sorularını yanıtladı.





İKİ EVRAK ANKARA’DA HAZIRLANIYOR

Askerlik konusunun başkonsolosluk olarak daima gündemlerinin en önemli maddelerinden biri olduğunun altını çizen Ergin, “Bedelli askerlik konusunda bu yıl 1978 ve daha yaşlı doğumlu olanlar için sürenin sonuna geliniyor. Tanıdığınız, komşunuz varsa bu durumda olanların başkonsoloslukla temasa geçmelerini tavsiye ediniz. Bu durumda olan vatandaşlarımızın yıl sonuna bırakmadan başkonsolosluğa gelmeleri önemli” dedi.

Yeni kimlik kartları ve pasaport yenilemeleri için mutlaka internet üzerinden randevu alınması gerektiğini hatırlatan Ergin, her iki evrakın da Ankara’dan yapıldığını vurguladı.