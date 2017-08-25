LoL Türkiye Büyük Finali 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe

Türkiye İş Bankası, Maximum Kart ile hızla büyüyen e-spora destek veriyor. Bu çerçevede Maximum Kart, League of Legends (LoL) liglerinde yer alan 1907 Fenerbahçe Derneği, Galatasaray ve Beşiktaş e-spor takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi. Aynı zamanda 19 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen League of Legends Türkiye Büyük Finali (TBF) etkinliğine de ‘platinum’ sponsorlardan biri olarak destek verdi. Bu özel finalde Maximum Kart’ın ana sponsoru olduğu 1907 Fenerbahçe e-spor takımı, şampiyon olarak Çin’de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

Maximum Kart, etkinlikte yer alan Maximum Gaming standında, binlerce e-sporsever genç ile buluştu. LoL tutkunlarına TBF 2017 özelinde tasarlanan atkı, takım formaları ve Riot Puan kodu hediye edildi. Facebook, Twitter ve Instagram’dan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Maximum Gaming’in sayfalarındaki Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray e-spor takımlarının maçları hakkında gerçek zamanlı paylaşımlar, takım oyuncuları hakkında tanıtıcı içerikler ve röportajlar, e-sporseverlere özel ödüllü yarışmalar ve Türkiye Büyük Finali etkinliği özelinde yapılan video paylaşımları yüksek etkileşim aldı.

Maximum Gaming’in sosyal medya sayfalarında yapılan yarışma ile davetiye kazanan e-sporseverler, bu yıl ilk kez 2017 Türkiye Büyük Finali’ni Maximum Kart’ın organizasyonu ile dev sinema perdelerinden de canlı olarak izleme imkânı buldu. TBF 2017 maçları, Maximum Kart’ın e-spor tutkunu misafirlerine özel ücretsiz olarak İstanbul, İzmir ve Ankara lokasyonlarındaki Cinemaximum salonlarında yüzlerce izleyicinin katılımıyla canlı olarak beyaz perdeye yansıtıldı.

TBF 2017’de mücadele eden 1907 Fenerbahçe E-spor takımı için hazırlanan konsept video, dijital mecralar dışında BEIN Sports TV kanalında da yayınlandı.

Maximum Kart, League of Legends Türkiye Ligi ve bu alanda mücadele eden spor kulüplerinin e-spor takımlarına verdiği desteği önümüzdeki yıl devam ettirmeyi planlıyor. Maximum Kart, yeni nesil oyun platformlarındaki ekosistemin bir parçası olarak kullanıcıların faydalanacağı işbirlikleri ve e-spora özel paylaşımları ile bu dünyadaki gençlerle iletişimine devam edecek.