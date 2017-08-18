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Lokomotiflere akıllı çözümler

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 09:52Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:03

ENDÜSTRİLERDE beklenmeyen duruşlar ve iyileştirmeler, operasyonlardan alınan verimi arttırıyor. Bu alanların başında ulaşım sektörü var. Özellikle havacılık sektöründe kullanılan sensörler, uçakların zamanında kalkmasını ve bakıma alınmasını sağlıyor. Şirketler de önemli derecede verimlilik sağlıyor. Ancak ulaşım sektöründeki dijital dönüşüm sadece uçaklarla sınırlı değil. Demiryolları sektörü de son yıllarda dijital dönüşüm sayesinde kendini geliştirmeye başladı.

LOKOMOTİF BAŞINA 150 BİN DOLAR KAYIP
Yapılan hesaplamalara gören tren yolu taşımacılığında yıllık gelir kaybı lokomotif başına 150 bin dolar ifade ediliyor. Dünyadaki taşımacılık için kullanılan tüm lokomotifler düşünüldüğünde rakamın büyüklüğü oldukça önem kazanıyor. Söz konusu sektördeki verimsiz operasyonların çözümü tamamen dijitalleşmeden geçiyor.

Özellikle demiryollarının sıkça kullanıldığı Avrupa ülkeleri hızla dijital dönüşüme başlamış durumda. Lokomotiflere ve raylara döşenen mobil internet altyapısı ve sensörler sayesinde arttırılan verimlikle şirketlerin operasyonel kalitesi de artıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Almanya, İngiltere, Fransa ve Polonya arasında demiryolu taşımacılığı gerçekleştiren Deutsche Bahn Cargo.

Lokomotiflere akıllı çözümler

LOKOMOTİFTE VERİ ANALİZİ
250 lokomotifle operasyonlarını gerçekleştiren şirket, kömürden otomobillere kadar birçok farklı ürün grubunu taşıyor. Deutsche Bahn Cargo geçen yıl önemli bir karara imza atarak, endüstriyel internet ve sensörleri operasyonlarında aktif olarak kullanmaya başladı. GE’nin demiryolları için geliştirdiği Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımı kullanan şirket, lokomotiflerin motor sıcaklığını, fren performansı ve operasyonları olumsuz etkileyebilecek tüm kriterleri anlık olarak takip ediyor.

GE’nin bu operasyonlarını yöneten Genel Müdür Huschke Diekmann, geliştirdikleri çözümde bulut tabanlı olan Predix platformunu kullandıklarını ve toplanan terabytelarca veriyi analiz ettiklerini belirtti. Diekmann özellikle tahminlemeler sayesinde olası arızalardan önce şirketlerin harekete geçmesini ve operasyonlarının sürülmesini sağladıklarının altını çizdi.

Deutsche Bahn Cargo Başkan Yardımcısı Mathias Thomas ise, “Bu proje ile lokomotiflerin hatalarını önemli ölçüde azalttık. Böylece filomuzun genel kullanılabilirliğini arttırdık” dedi.

Lokomotiflere akıllı çözümler

TÜRKİYE’DE DE KULLANILIYOR
Türkiye’deki demiryolu ulaşım alanındaki dijital dönüşüm Avrupa kadar olmasa da hızlanmaya başladı. Bunun ilk örneklerinden biri geçen yıl gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, hızlı tren seferlerini yönetmek için Yüksek Hızlı Tren (YHT) Trafik Yönetim Sistemi kurdu. 126 milyon liralık yatırımla tamamlanan çalışmayla demiryollarında trenlerin tamamının Ankara’daki takip sistemi tarafından anlık olarak izlenmesi sağlanıyor. Sistem, ilk etapta 15 ildeki yüksek hızlı trenler üzerinden kullanılacak. Yönlendirme, bilgi depolama özelliği yanında seyir simülasyonları da bu merkezde yapılacak.

 

Etiketler: GE , Dijital Sanayi , lokomotif
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