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    Lokalde arkadaşlarıyla kağıt oynayan polis dehşet saçtı

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 17:33 | Son Güncelleme:

    Amasya'da bir dernek lokalinde tartıştıkları polis memuru tarafından tabanca ile vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

    İddiaya göre, Dere Kocacık Çarşısı mevkisinde bulunan Futbolseverler Derneği lokalinde, polis memuru M.A.K. ile Mustafa Çelik ve Naci Yıldız arasında kağıt oyunu nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, beylik tabancasıyla Çelik ve Yıldız'a ateş etti. Çelik olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından kaçan M.A.K. ise Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kısa süre sonra yakalandı.

     

    Etiketler: amasya , kağıt oyunu , silahlı kavga , son dakika
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