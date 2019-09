LOGOYU Bİ TIK KÜÇÜLTELİM!

IAB Türkiye’nin dijital sektördeki insan kaynağı açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla tasarladığı ve 2012 yılından bu yana düzenlenen “Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı” Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile on dördüncü kez gerçekleştirilecek. 19 Ekim 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında, 12 hafta boyunca sürecek olan program Türkiye’deki IAB Avrupa onaylı ilk ve tek sertifika programı olma özelliğini taşıyor.

İçeriği sektördeki yenilikler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan ve kampanyası Wanda Digital tarafından tasarlanan Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, dijitali işine entegre etmek veya kariyerine bu alanda devam etmek isteyen sektör profesyonelleriyle yeni üniversite mezunlarını hedefliyor. Bugüne kadar 369 kişinin sertifika aldığı programda katılımcılar, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden eğitim alıyor, proje üretiyor ve networking imkânı buluyor.

SEKTÖRE TAZE KAN YETİŞTİRİLİYOR…

Konvansiyonel aklın dijitale dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve 2019 sonbahar döneminde on dördüncü kez düzenlenecek program ile endüstriye hakim olan temel kavramların öğretilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda dijital dünya, display reklamcılıktan sosyal medyaya, içerik pazarlaması ve native reklamlardan online videoya, oyuniçi reklamlardan arama motoru reklamcılığı ve performans pazarlamasına, programatikten veri analizine, big datadan kampanya stratejisine kadar geniş bir kapsamda ele alınıyor.

19 Ekim 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında toplam 12 hafta ve 72 saat sürecek olan programın dersleri, her Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü İdari Bilimler Binası’nda, 9.30 – 16.30 saatleri arasında yapılacak. Katılımcılar tüm konuları ilk hafta alacakları brief ışığında dinleyecek ve uygun derslerde workshop’lara katılarak programın bitişinde, edindikleri bilgileri brief doğrultusunda hazırlayacakları bir projeyle pekiştirecekler.

Katılım bedeli 4.900 TL (KDV dahil) olan programda IAB üyelerine ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına %15, aynı kuruluştan 4 kişi ve üzeri katılımda ise %20 indirim sağlanacak. Ayrıca katılımcılar 9 aya varan taksitli ödeme imkânlarından da yararlanabilecek.

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için: http://www.iabdijitalpazarlamailetisimi.org/

IAB Türkiye: 0212 245 44 96 / info@iabturkiye.org

BÜYEM: 0212 257 31 27-28 / buyem@boun.edu.tr

IAB Türkiye

47 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising Bureau), tüm dünyada dijital reklamcılığın gelişmesi için çalışmaktadır. Merkezi Amerika'da bulunan IAB'nin, Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir. 2007 yılı Ekim'inde 23 katılımcıyla platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz'unda dernekleşen IAB Türkiye, reklamveren - ajans - medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütüdür. Kuruluş amacı endüstrinin bir bütün olarak, sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. IAB Türkiye bu hedef doğrultusunda eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Üniversitemizin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programları ile eğitim danışmanlığı ve sınav uygulamalarının hazırlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan birimidir. BÜYEM; bireyler, kurumlar ve toplum için yüksek değer teşkil eden eğitim faaliyetleri sunmayı, eğitimlerinde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmayı, uzman olduğu alanlarda hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bütün faaliyetlerinde, üniversitenin etik kurallarına bağlı kalmayı ve tüm çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi kalite ve standartlarını korumayı ilke edinmiştir.

BÜYEM, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan kişilerin yararlanabileceği “açık eğitimler” ve “kurumlara özel” başlıkları altında eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bünyesinde ayrıca, üniversitemiz öğretim elemanları ve konunun uzmanlarınca, kurumlara eğitim danışmanlığı ve sınav uygulamaları hizmeti de verilmektedir.