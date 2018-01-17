Logo Yelken Takımı dikkatleri üzerine çekti

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut’un liderliğindeki 16 kişilik ekip, yıl içinde girdiği 30 yarışın çoğunda ilk üçte yer alarak, başarıya pupa yelken gittiğini kanıtladı.

Logo Yelken Takımı Kaptanı Onur Bilgen, “Kurumsal takım sporları, keyifli vakit geçirmenin ötesinde; ekiplerin hızlı karar alma becerisini artırma, kriz yönetimi, zor şartlarla başa çıkma, karşılıklı saygı ve güven duygusunu pekiştirme gibi konularda oldukça etkili ve önemli. En güçlü ekiplerin yarıştığı İstanbul Yelken Kulübü trofesini 1.lik, Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü trofesini 2.likle bitirmek, bizim için büyük önem taşıyor” dedi.