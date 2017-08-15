Logan Lucky, İSKV Galaları kapsamında gösterimde

ABD’de vizyona girdikten bir hafta sonra Türkiye’de İKSV Galaları kapsamında gösterime girecek olan Logan Lucky 20 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda sinemaseverlerle buluşacak. Başta 'Oceans' Serisi olmak üzere birçok tempolu soygun-aksiyon filmini yönetmiş olan Steven Soderbergh’in çektiği filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Hilary Swank, Katherine Waterston ve Sebastian Stan’in yanı sıra altı NASCAR sürücüsü de yer alıyor. Filmin müzikleri, 'Oceans' Serisinin müziklerini besteleyen elektronik müzik ustası David Holmes’e ait.

Logan Lucky” İKSV Galası’nın biletleri 17 Ağustos Perşembe günü 10:30’dan itibaren Biletix, ana gişe İKSV ve gösterim günü 18.00 itibariyle Cinemaximum City’s Nişantaşı’da satışa sunuluyor. Lale Kart üyeleri için ön satış 16 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30’da başlıyor.