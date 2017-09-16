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    Liverpool efsaneleri PES 2018’e katılıyor

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 21:05 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 21:06

    Konami Digital Entertainment B.V. Steven Gerrard'ın da aralarında bulunduğu beş eski Liverpool yıldızının PES 2018 Legends listesine katılacağını açıkladı.

    Robbie Fowler, Michael Owen ve Ian Rush efsanelerine ek olarak, bu yıl PES hayranları şu isimleri seçebilecek: 

    -Steven Gerrard

    -Steve McManaman

    -Kevin Keegan

    -John Barnes

    Resmi ortaklık ile Liverpool FC ile çalışmak ve oyuncuları ile stadyumu oyun içerisinde yansıtmak için rakipsiz bir erişim elde edecek. Ayrıca gelecekteki tanıtım faaliyetlerinde birlikte çalışacak.

    KONAMI, PES hayranlarına daha iyi bir oyun deneyimini sunmak için lisans listesini ve ortaklarını genişletmeye devam ediyor. 

    “KONAMI futbolda en iyi futbolcuyla çalışmayı taahhüt ediyor ve Liverpool FC bunu yapmak için mükemmel bir ortak” diyor Konami Digital Entertainment B.V'de Marka ve İş Geliştirme Direktörü Jonas Lygaard. “Zengin geçmişi, geniş hayran kitlesi ve dinamik oyun tarzıyla kulüple birlikte çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz  ve PES 2018’de Liverpool FC’nin hem geçmişte hem de günümüzde mükemmel biçimde yansıtılmasını sağlayacağız” 

    PES 2018 PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ve Xbox360'da oynanabilir.

    Etiketler: oyun , pes 2018 , konami , liverpool
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