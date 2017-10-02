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    Litvanya Demiryolları'na 28 milyon euro ceza

    AA
    02.10.2017 - 17:22 | Son Güncelleme:

    AB Komisyonu, ülkedeki trenyolu altyapısını sökerek taşımacılıkta rotaları uzatan ve rekabete engel olan Litvanya Demiryolları'nın 28 milyon euro ceza ödemesine karar verdi

     Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Litvanya Demiryolları'na yönelik yapılan şikayet sonrasında başlattığı rekabet soruşturmasını tamamlandı. Litvanya Demiryolları’nın diğer şirketlerin kullanmalarına engel olmak için ülkedeki demiryolu altyapısının bir kısmını söktüğünün belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu davranışın piyasadaki hakimiyetin kötüye kullanılması olduğu ve AB kurallarına uymadığı kaydedildi.
    Açıklamada, rekabete karşı uygulamaları nedeniyle Litvanya Demiryolları'na 28 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

    RAKİPLERİ CEZALANDIRDI
    AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Litvanya Demiryolları, taşımacılıkta rakiplerini cezalandırmak için ulusal altyapı üzerindeki kontrolünü kullandı. Avrupa Birliği, iyi işleyen bir demiryolu taşımacılığı piyasasına ihtiyaç duyuyor. Bir şirketin kendisini rekabetten korumak için kamu demiryolu altyapısını sökmesi daha önce görülmemiş ve kabul edilemez bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
    Kamuya ait Litvanya Demiryolları, ülkenin demiryolu altyapısı ve trenlerini işletiyor. Ülkenin Letonya sınırı yakınındaki Orlen petrol rafinerisi, mevcut tren yollarını kullanarak daha kısa bir mesafeden ürünlerini Letonya’ya göndermek üzere bir rota arayışına gitmiş ve başka tren işletmecisi şirketlerle görüşmelere başlamıştı. Bunu engellemek isteyen Litvanya Demiryolları, ülke sınırları içindeki 19 kilometrelik demiryolu ağını sökmüş ve söz konusu rafinerinin daha uzun rota kullanmasını zorunlu kılmıştı. Orlende söz konusu uygulama karşısında 2011 yılında AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.
    AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabet yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

    Etiketler: Litvanya Demiryolları , Orlen , 28 milyon , Ceza , Avrupa Birliği
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